В Кургане развернут 25-метровый триколор на День флага России

22 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Курганцы 22 августа отметят День Государственного флага Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы отметят 22 августа День флага РФ и развернут 25-метровый триколор на Троицкой площади. Об этом сообщает молодежный портал Prospekt45. «22 августа на Троицкой площади в 17:00 пройдет торжественный праздник в честь Дня Государственного флага России. После все желающие смогут присоединиться к, уже ставшей традиционной, акции — развертывание 25-метрового триколора», — говорится в сообщении. Участники концерта смогут получить ленточку триколора, написать письма героям в зону СВО, сделать аквагрим и фотографии с флагом РФ. Организатором мероприятия выступает правительство Курганской области совместно с департаментом образования и администрацией Кургана.

Курганцы отметят 22 августа День флага РФ и развернут 25-метровый триколор на Троицкой площади. Об этом сообщает молодежный портал Prospekt45. «22 августа на Троицкой площади в 17:00 пройдет торжественный праздник в честь Дня Государственного флага России. После все желающие смогут присоединиться к, уже ставшей традиционной, акции — развертывание 25-метрового триколора», — говорится в сообщении. Участники концерта смогут получить ленточку триколора, написать письма героям в зону СВО, сделать аквагрим и фотографии с флагом РФ. Организатором мероприятия выступает правительство Курганской области совместно с департаментом образования и администрацией Кургана.