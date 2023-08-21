21 августа 2023

В Кургане развернут 25-метровый триколор на День флага России

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Митинг в поддержку присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Курган, российский флаг, митинг, триколор, флаг россии
Курганцы 22 августа отметят День Государственного флага Фото:

Курганцы отметят 22 августа День флага РФ и развернут 25-метровый триколор на Троицкой площади. Об этом сообщает молодежный портал Prospekt45.

«22 августа на Троицкой площади в 17:00 пройдет торжественный праздник в честь Дня Государственного флага России. После все желающие смогут присоединиться к, уже ставшей традиционной, акции — развертывание 25-метрового триколора», — говорится в сообщении.

Участники концерта смогут получить ленточку триколора, написать письма героям в зону СВО, сделать аквагрим и фотографии с флагом РФ. Организатором мероприятия выступает правительство Курганской области совместно с департаментом образования и администрацией Кургана.

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Курганцы отметят 22 августа День флага РФ и развернут 25-метровый триколор на Троицкой площади. Об этом сообщает молодежный портал Prospekt45. «22 августа на Троицкой площади в 17:00 пройдет торжественный праздник в честь Дня Государственного флага России. После все желающие смогут присоединиться к, уже ставшей традиционной, акции — развертывание 25-метрового триколора», — говорится в сообщении. Участники концерта смогут получить ленточку триколора, написать письма героям в зону СВО, сделать аквагрим и фотографии с флагом РФ. Организатором мероприятия выступает правительство Курганской области совместно с департаментом образования и администрацией Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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