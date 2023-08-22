В Германии одобрили атаки беспилотников ВСУ на Москву

Главы Министерства внутренних дел (МИД) Германии Анналена Бербок и глава дипломатического ведомства Эстонии Маргус Цахна поддержали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. В ходе пресс-конференции министрам задали вопрос, относительно их отношения к ударам украинцев по городам РФ.
«У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей», — сказала Бербок на пресс-конференции, трансляция опубликована на You-Tube. Глава МИД Германии также отметила, что страна продолжит военную поддержку Украины.
Цахна же сказал, что Россия несет ответственность за украинский конфликт. К тому же он не понимает, в чем может заключаться возможная эскалация конфликта.
Украинские войска начали атаки БПЛА по городам России. Так, беспилотники сбивали в Москве, Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской областях, а также других регионах страны. 22 августа в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 39 беспилотников ВСУ, передает RT. Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что ВСУ выпускают БПЛА по России чтобы Запад предоставил Киеву истребители F-16, сообщает «Царьград».
Главы Министерства внутренних дел (МИД) Германии Анналена Бербок и глава дипломатического ведомства Эстонии Маргус Цахна поддержали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. В ходе пресс-конференции министрам задали вопрос, относительно их отношения к ударам украинцев по городам РФ. «У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей», — сказала Бербок на пресс-конференции, трансляция опубликована на You-Tube. Глава МИД Германии также отметила, что страна продолжит военную поддержку Украины. Цахна же сказал, что Россия несет ответственность за украинский конфликт. К тому же он не понимает, в чем может заключаться возможная эскалация конфликта. Украинские войска начали атаки БПЛА по городам России. Так, беспилотники сбивали в
Москве, Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской областях, а также других регионах страны. 22 августа в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 39 беспилотников ВСУ, передает RT. Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что ВСУ выпускают БПЛА по России чтобы Запад предоставил Киеву истребители F-16, сообщает «Царьград».