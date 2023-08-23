Военные аналитики назвали танк Т-14 самым передовым в мире

Military Watch: российский Т-14 обходит технику НАТО
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Армия, разное, архив. Пермь, увз, танк армата
Главной особенностью танка являются его датчики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский танк Т-14 опережает свое время и обходит современную технику НАТО. Об этом сообщает журнал Military Watch.

«Т-14 является новым боевым танком, который считается намного опередившим свое время, хотя он столкнулся со значительными задержками при вводе в эксплуатацию», — пишут авторы статьи американского Military Watch. По их словам, главной особенностью танка являются его датчики.

К тому же, журналисты отмечают его дальность поражения, которая примерно в три раза больше, чем у современной бронетехники НАТО. Кроме того, танк имеет высокий уровень бронезащиты для экипажа, подытожили авторы.

Российская армия начала применять Т-14 в зоне спецоперации в апреле 2023 года. ВС РФ используют их для ведения огня по позициям украинских военных, пишет RT. Бывший офицер армии США Брент Иствуд рассказал, что танк имеет лучшую броню.

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Российский танк Т-14 опережает свое время и обходит современную технику НАТО. Об этом сообщает журнал Military Watch. «Т-14 является новым боевым танком, который считается намного опередившим свое время, хотя он столкнулся со значительными задержками при вводе в эксплуатацию», — пишут авторы статьи американского Military Watch. По их словам, главной особенностью танка являются его датчики. К тому же, журналисты отмечают его дальность поражения, которая примерно в три раза больше, чем у современной бронетехники НАТО. Кроме того, танк имеет высокий уровень бронезащиты для экипажа, подытожили авторы. Российская армия начала применять Т-14 в зоне спецоперации в апреле 2023 года. ВС РФ используют их для ведения огня по позициям украинских военных, пишет RT. Бывший офицер армии США Брент Иствуд рассказал, что танк имеет лучшую броню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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