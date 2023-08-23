Власти привлекают крупных китайских инвесторов на Дальний Восток

23 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Власти подготовили обновленный план российско-китайского инвестиционного сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ намерены привлечь крупных китайских инвесторов в целый ряд объектов на Дальнем Востоке. Это позволит напитать территории не только деньгами, но и новыми технологиями. Так директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов прокомментировал URA.RU заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко об обновлении плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества. «Впервые власти заговорили о серьезном инвестиционном сотрудничестве. Несмотря на заметный рост торговли между Россией и Китаем, рост инвестиций идет в замедленном темпе. Как следствие, мы не видим сейчас крупных китайских инвестиций в России, кроме Арктик-2 и Ямал СПГ. Власти намерены привлечь китайские инвестиции, в том числе в области высоких технологий, в целый ряд объектов на Дальнем Востоке, Приморском крае, то есть заметно напитать эти территории даже не столько деньгами, сколько новыми технологиями», — подчеркнул Маслов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил рост товарооборота между Россией и КНР — в 2022 году он достиг 185 млрд долларов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Чернышенко в приветствии участникам форума «Экспо Китай — Северо-Восточная Азия» 23 августа заявил, что работа по обновлению плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества вышла на заключительный этап. Ожидается, что это сделает еще более комфортными условия для работы инвесторов. «Сотрудничество между Россией и Китаем выходит на качественно новый уровень. Мы также договорились о запуске переговоров по актуализации соглашения между правительствами наших стран о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — отметил вице-премьер. В 2022 году двусторонний товарооборот вырос на треть и достиг 185 млрд долларов, сообщил Чернышенко. Взаимная торговля в первом полугодии 2023 года выросла более чем на 30% к аналогичному периоду прошлого года. То есть цель, поставленная на 2024 год, — 200 млрд долларов — будет достигнута уже в текущем году. Кроме того, в российско-китайском активе 79 инвестиционных проектов на 165 млрд долларов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ намерены привлечь крупных китайских инвесторов в целый ряд объектов на Дальнем Востоке. Это позволит напитать территории не только деньгами, но и новыми технологиями. Так директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов прокомментировал URA.RU заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко об обновлении плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества. «Впервые власти заговорили о серьезном инвестиционном сотрудничестве. Несмотря на заметный рост торговли между Россией и Китаем, рост инвестиций идет в замедленном темпе. Как следствие, мы не видим сейчас крупных китайских инвестиций в России, кроме Арктик-2 и Ямал СПГ. Власти намерены привлечь китайские инвестиции, в том числе в области высоких технологий, в целый ряд объектов на Дальнем Востоке, Приморском крае, то есть заметно напитать эти территории даже не столько деньгами, сколько новыми технологиями», — подчеркнул Маслов. Чернышенко в приветствии участникам форума «Экспо Китай — Северо-Восточная Азия» 23 августа заявил, что работа по обновлению плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества вышла на заключительный этап. Ожидается, что это сделает еще более комфортными условия для работы инвесторов. «Сотрудничество между Россией и Китаем выходит на качественно новый уровень. Мы также договорились о запуске переговоров по актуализации соглашения между правительствами наших стран о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — отметил вице-премьер. В 2022 году двусторонний товарооборот вырос на треть и достиг 185 млрд долларов, сообщил Чернышенко. Взаимная торговля в первом полугодии 2023 года выросла более чем на 30% к аналогичному периоду прошлого года. То есть цель, поставленная на 2024 год, — 200 млрд долларов — будет достигнута уже в текущем году. Кроме того, в российско-китайском активе 79 инвестиционных проектов на 165 млрд долларов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры, развития сельского хозяйства.