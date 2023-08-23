В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург пострадал ребенок и погибла женщина

23 августа 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники полиции выясняют причины серьезного ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Там в результате дорожной аварии пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок, а также погибла женщина. «Водитель 1991 года рождения, управляя ВАЗ-2112, не учел безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и допустил столкновение с „Нива Шевроле“. Ее отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погибла на месте. Четыре человека, в том числе ребенок 2021 года рождения, доставлены в больницу с травмами», — сообщил telegram-канал ГУ МВД РФ по Пермскому краю. По данным ведомства, авария произошла в 12:30 по местному времени. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сотрудники полиции выясняют причины серьезного ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Там в результате дорожной аварии пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок, а также погибла женщина. «Водитель 1991 года рождения, управляя ВАЗ-2112, не учел безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и допустил столкновение с „Нива Шевроле“. Ее отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погибла на месте. Четыре человека, в том числе ребенок 2021 года рождения, доставлены в больницу с травмами», — сообщил telegram-канал ГУ МВД РФ по Пермскому краю. По данным ведомства, авария произошла в 12:30 по местному времени. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.