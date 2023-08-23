Какие пособия могут получить российские семьи

В рамках поддержки рождаемости в России существует огромное количество льгот, на которые могут рассчитывать семьи. Их можно разделить по количеству детей, условий проживания и особенностей членов семьи. Часть объединили в единое пособие, но некоторые федеральные и региональные программы остались. Более того родителей и детей перестали лишать поддержки, если их доход стал расти. Подробнее в материале URA.RU.
Выгодно работать
Президент России Владимир Путин дал семьям стимул зарабатывать и не боятся, что их лишат назначенных пособий. Как объяснила URA.RU кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, родителям больше не придется выбирать между зарплатой и льготами.
«Семьи боятся заработать лишнюю копейку, чтобы не лишиться пособия. Возникали ситуации, когда люди получили чуть больше доходов и автоматически переставали получать поддержку. Поэтому инициатива президента очень правильная и трудиться становится выгодно. Теперь родителям не придется думать об этом», — сказала Иванова-Швец.
Льготы для многодетных и с одним ребенком
Базовую поддержку могут получить семьи, в которых воспитывается один несовершеннолетний. От государства им могут быть предоставлены следующие выплаты:
- в связи с беременностью и родами (пособие);
- в связи с рождением и воспитанием ребенка (новое пособие, с 2023 года, которое заменило ряд предыдущих пособий на детей различного возраста);
- единовременная выплата в связи с рождением ребенка.
Как отметила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева, для отдельных категорий граждан количество пособий увеличивается. «Семье военнослужащего по призыву положены еще единовременная выплата беременной супруге и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Предусмотрено пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, малоимущим семьям, есть вариант получения регулярных выплат из средств материнского капитала при определенных обстоятельствах», — отметила экономист.
Если детей в семье двое, то структура пособий и льгот немного меняется. Многодетным семьям положен ряд дополнительных пособий.
«Единовременные крупные выплаты награжденным родителям (медалями и орденами „Родительская слава“, званием „Мать-героиня“). Так, матери, родившей и воспитавшей 10 детей и более, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере миллиона рублей. Отдельные пособия предусмотрены семьям, где ребенок является инвалидом. Размеры установленных пособий варьируются от состава семьи. Например, повышенный размер для матерей-одиночек, больше выплат будет получать семья с ребенком, где один из родителей инвалид, а также от уровня дохода семьи», — добавила Хрусталева.
Нематериальные блага
Помимо прямых финансовых выплат, законодательство предусматривает и льготы. Большая их часть является региональными и может меняться в зависимости от места проживания семьи.
«Их огромное количество. Это право на неполное рабочее время для родителя ребенка до 14 лет, обязательные перерывы в работе для кормления ребенка, преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни, дополнительные выходные дни для родителя ребенка-инвалида, выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие», — сообщила вице-президент инвестиционной компании.
По ее словам, существуют льготы по налогообложению, если ребенок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство.
Кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец добавила, что регионы часто предлагают поддержку, учитывая проблемные точки каждой конкретной местности. «Пособия могут предоставляться детям в зависимости от региона, больше даже для них характерны не материальные выплаты.
Это поддержка отдыха семьи, выплата путевок детям, пособие на покупку учебников и школьной формы. А если в регионах сложное положение с детскими садами, значит, выплаты для тех, кого не могут оформить в госучреждение. Важны региональные особенности», — заключила эксперт.
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