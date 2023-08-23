Какие пособия могут получить российские семьи

Доцент РЭУ Иванова-Швец: у богатеющих семей перестанут отнимать пособия

24 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Семьям военнослужащих положены дополнительные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках поддержки рождаемости в России существует огромное количество льгот, на которые могут рассчитывать семьи. Их можно разделить по количеству детей, условий проживания и особенностей членов семьи. Часть объединили в единое пособие, но некоторые федеральные и региональные программы остались. Более того родителей и детей перестали лишать поддержки, если их доход стал расти. Подробнее в материале URA.RU. Выгодно работать Президент России Владимир Путин дал семьям стимул зарабатывать и не боятся, что их лишат назначенных пособий. Как объяснила URA.RU кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, родителям больше не придется выбирать между зарплатой и льготами. «Семьи боятся заработать лишнюю копейку, чтобы не лишиться пособия. Возникали ситуации, когда люди получили чуть больше доходов и автоматически переставали получать поддержку. Поэтому инициатива президента очень правильная и трудиться становится выгодно. Теперь родителям не придется думать об этом», — сказала Иванова-Швец. Льготы для многодетных и с одним ребенком Новость по теме В Госдуме предложили сохранить пособие на ребенка при досрочном выходе из декрета Базовую поддержку могут получить семьи, в которых воспитывается один несовершеннолетний. От государства им могут быть предоставлены следующие выплаты: в связи с беременностью и родами (пособие);

в связи с рождением и воспитанием ребенка (новое пособие, с 2023 года, которое заменило ряд предыдущих пособий на детей различного возраста);

единовременная выплата в связи с рождением ребенка. Как отметила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева, для отдельных категорий граждан количество пособий увеличивается. «Семье военнослужащего по призыву положены еще единовременная выплата беременной супруге и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Предусмотрено пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, малоимущим семьям, есть вариант получения регулярных выплат из средств материнского капитала при определенных обстоятельствах», — отметила экономист. Если детей в семье двое, то структура пособий и льгот немного меняется. Многодетным семьям положен ряд дополнительных пособий. Новость по теме Юрист Бударагин раскрыл, когда оба родителя могут уйти в декрет «Единовременные крупные выплаты награжденным родителям (медалями и орденами „Родительская слава“, званием „Мать-героиня“). Так, матери, родившей и воспитавшей 10 детей и более, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере миллиона рублей. Отдельные пособия предусмотрены семьям, где ребенок является инвалидом. Размеры установленных пособий варьируются от состава семьи. Например, повышенный размер для матерей-одиночек, больше выплат будет получать семья с ребенком, где один из родителей инвалид, а также от уровня дохода семьи», — добавила Хрусталева. Нематериальные блага Помимо прямых финансовых выплат, законодательство предусматривает и льготы. Большая их часть является региональными и может меняться в зависимости от места проживания семьи. «Их огромное количество. Это право на неполное рабочее время для родителя ребенка до 14 лет, обязательные перерывы в работе для кормления ребенка, преференции при направлении их в командировку, привлечении к работе в выходные дни, дополнительные выходные дни для родителя ребенка-инвалида, выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера и другие», — сообщила вице-президент инвестиционной компании. По ее словам, существуют льготы по налогообложению, если ребенок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство. Кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец добавила, что регионы часто предлагают поддержку, учитывая проблемные точки каждой конкретной местности. «Пособия могут предоставляться детям в зависимости от региона, больше даже для них характерны не материальные выплаты. Это поддержка отдыха семьи, выплата путевок детям, пособие на покупку учебников и школьной формы. А если в регионах сложное положение с детскими садами, значит, выплаты для тех, кого не могут оформить в госучреждение. Важны региональные особенности», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках поддержки рождаемости в России существует огромное количество льгот, на которые могут рассчитывать семьи. Их можно разделить по количеству детей, условий проживания и особенностей членов семьи. Часть объединили в единое пособие, но некоторые федеральные и региональные программы остались. Более того родителей и детей перестали лишать поддержки, если их доход стал расти. Подробнее в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин дал семьям стимул зарабатывать и не боятся, что их лишат назначенных пособий. Как объяснила URA.RU кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, родителям больше не придется выбирать между зарплатой и льготами. Базовую поддержку могут получить семьи, в которых воспитывается один несовершеннолетний. От государства им могут быть предоставлены следующие выплаты: Если детей в семье двое, то структура пособий и льгот немного меняется. Многодетным семьям положен ряд дополнительных пособий. «Единовременные крупные выплаты награжденным родителям (медалями и орденами „Родительская слава“, званием „Мать-героиня“). Так, матери, родившей и воспитавшей 10 детей и более, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере миллиона рублей. Отдельные пособия предусмотрены семьям, где ребенок является инвалидом. Размеры установленных пособий варьируются от состава семьи. Например, повышенный размер для матерей-одиночек, больше выплат будет получать семья с ребенком, где один из родителей инвалид, а также от уровня дохода семьи», — добавила Хрусталева. Помимо прямых финансовых выплат, законодательство предусматривает и льготы. Большая их часть является региональными и может меняться в зависимости от места проживания семьи. По ее словам, существуют льготы по налогообложению, если ребенок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство. Кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец добавила, что регионы часто предлагают поддержку, учитывая проблемные точки каждой конкретной местности. «Пособия могут предоставляться детям в зависимости от региона, больше даже для них характерны не материальные выплаты.