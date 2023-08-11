Юрист Бударагин раскрыл, когда оба родителя могут уйти в декрет

Юрист Бударагин заявил о праве получать два пособия по уходу за ребенком

12 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Если в семье один маленький ребенок, то два пособия получить не выйдет, сказал Александр Бударагин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Оба родителя могут уйти в декрет, если у них есть двое детей в возрасте до трех лет. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «Оба родителя вправе одновременно находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать пособия. Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих это. При этом есть условие: в семье должны быть несколько детей, требующих одновременного ухода за ними. Соответственно, оба родителя могут одновременно оформить эти отпуска. Наравне с матерью отпуск может быть оформлен отцу или другому родственнику, который фактически ухаживает за ребенком», — сказал Александр Бударагин. Он отметил, что если ребенок один, то пособие тоже можно получить только одно. «Трудовым кодексом не предусмотрено предоставление такого отпуска одновременно обоим родителям. Такая необходимость может возникнуть, например, в случае, когда один из них в отпуске по уходу за ребенком работает неполный день и получает пособие. Второй родитель тоже может уйти в отпуск по уходу и одновременно работать неполный день. Роструд возражать против этого не будет. Но ежемесячное пособие по уходу за ребенком будут выплачивать только одному из них», — объяснил юрист.

Оба родителя могут уйти в декрет, если у них есть двое детей в возрасте до трех лет. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «Оба родителя вправе одновременно находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать пособия. Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих это. При этом есть условие: в семье должны быть несколько детей, требующих одновременного ухода за ними. Соответственно, оба родителя могут одновременно оформить эти отпуска. Наравне с матерью отпуск может быть оформлен отцу или другому родственнику, который фактически ухаживает за ребенком», — сказал Александр Бударагин. Он отметил, что если ребенок один, то пособие тоже можно получить только одно. «Трудовым кодексом не предусмотрено предоставление такого отпуска одновременно обоим родителям. Такая необходимость может возникнуть, например, в случае, когда один из них в отпуске по уходу за ребенком работает неполный день и получает пособие. Второй родитель тоже может уйти в отпуск по уходу и одновременно работать неполный день. Роструд возражать против этого не будет. Но ежемесячное пособие по уходу за ребенком будут выплачивать только одному из них», — объяснил юрист.