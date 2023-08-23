В ХМАО педагоги смогут получать бесплатную помощь психологов на работе

24 августа 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Помощь окажут и учителям, и родителям учеников, и самим обучающимся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодаря новой автоматизированной системе «Кабинет психолога», педагоги из ХМАО смогут проходить консультации с профессиональными психологами. Об этом на совещании педагогических работников Югры рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Для формирования единых подходов оказания психологической помощи и сопровождения участников учебного процесса, в Югре до конца этого года будет внедрена уникальная автоматизированная информационная система „Кабинет психолога“. Она позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторингов», — сообщила Комарова. Благодаря новой системе, получить психологическую помощь и проконсультироваться можно будет не только со школьным психологом, но и со специалистами Ассоциации психологов Югры. Специалисты окажут помощь как учителям, так и обучающимся и их родителям. Ранее URA.RU сообщало о том, что искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. Окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей.

Благодаря новой автоматизированной системе «Кабинет психолога», педагоги из ХМАО смогут проходить консультации с профессиональными психологами. Об этом на совещании педагогических работников Югры рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Для формирования единых подходов оказания психологической помощи и сопровождения участников учебного процесса, в Югре до конца этого года будет внедрена уникальная автоматизированная информационная система „Кабинет психолога“. Она позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторингов», — сообщила Комарова. Благодаря новой системе, получить психологическую помощь и проконсультироваться можно будет не только со школьным психологом, но и со специалистами Ассоциации психологов Югры. Специалисты окажут помощь как учителям, так и обучающимся и их родителям. Ранее URA.RU сообщало о том, что искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. Окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей.