23 августа 2023

В ХМАО педагоги смогут получать бесплатную помощь психологов на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Помощь окажут и учителям, и родителям учеников, и самим обучающимся Фото:

Благодаря новой автоматизированной системе «Кабинет психолога», педагоги из ХМАО смогут проходить консультации с профессиональными психологами. Об этом на совещании педагогических работников Югры рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Для формирования единых подходов оказания психологической помощи и сопровождения участников учебного процесса, в Югре до конца этого года будет внедрена уникальная автоматизированная информационная система „Кабинет психолога“. Она позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторингов», — сообщила Комарова.

Благодаря новой системе, получить психологическую помощь и проконсультироваться можно будет не только со школьным психологом, но и со специалистами Ассоциации психологов Югры. Специалисты окажут помощь как учителям, так и обучающимся и их родителям.

Ранее URA.RU сообщало о том, что искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. Окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей.

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Благодаря новой автоматизированной системе «Кабинет психолога», педагоги из ХМАО смогут проходить консультации с профессиональными психологами. Об этом на совещании педагогических работников Югры рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Для формирования единых подходов оказания психологической помощи и сопровождения участников учебного процесса, в Югре до конца этого года будет внедрена уникальная автоматизированная информационная система „Кабинет психолога“. Она позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторингов», — сообщила Комарова. Благодаря новой системе, получить психологическую помощь и проконсультироваться можно будет не только со школьным психологом, но и со специалистами Ассоциации психологов Югры. Специалисты окажут помощь как учителям, так и обучающимся и их родителям. Ранее URA.RU сообщало о том, что искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. Окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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