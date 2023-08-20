20 августа 2023
19 августа 2023

Искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
Искусственный интеллект станет помощником психолога Фото:

Искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. О доработке информационной системы «Образование Югры» URA.RU сообщил руководитель окружного департамента образования Алексей Дренин.

«Мы сейчас заводим в систему искусственный интеллект в части предварительного анализа текста обращения. Есть методики анализа психологического состояния человека, который пишет текст. Понятно, что обращения разного характера. Кто-то, например, в шутку воспользовался. Это, так скажем, подспорье психологу, чтобы он понимал, на какие сообщения в первую очередь нужно обратить внимание», — сообщил Дренин.

Судя по данным, опубликованным на портале госзакупок, окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей. Закупка размещена на выполнение работ по развитию подсистемы «Безопасное детство» в информационной системе «Образование Югры».

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО запускают сервис против травли школьников. Кнопка жалоб «Осторожно, буллинг» появилась на портале ГИС «Образование Югры» после поножовщины в школе Нижневартовска.

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Искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. О доработке информационной системы «Образование Югры» URA.RU сообщил руководитель окружного департамента образования Алексей Дренин. «Мы сейчас заводим в систему искусственный интеллект в части предварительного анализа текста обращения. Есть методики анализа психологического состояния человека, который пишет текст. Понятно, что обращения разного характера. Кто-то, например, в шутку воспользовался. Это, так скажем, подспорье психологу, чтобы он понимал, на какие сообщения в первую очередь нужно обратить внимание», — сообщил Дренин. Судя по данным, опубликованным на портале госзакупок, окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей. Закупка размещена на выполнение работ по развитию подсистемы «Безопасное детство» в информационной системе «Образование Югры». Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО запускают сервис против травли школьников. Кнопка жалоб «Осторожно, буллинг» появилась на портале ГИС «Образование Югры» после поножовщины в школе Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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