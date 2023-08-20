Искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО

21 августа 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект станет помощником психолога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. О доработке информационной системы «Образование Югры» URA.RU сообщил руководитель окружного департамента образования Алексей Дренин. «Мы сейчас заводим в систему искусственный интеллект в части предварительного анализа текста обращения. Есть методики анализа психологического состояния человека, который пишет текст. Понятно, что обращения разного характера. Кто-то, например, в шутку воспользовался. Это, так скажем, подспорье психологу, чтобы он понимал, на какие сообщения в первую очередь нужно обратить внимание», — сообщил Дренин. Судя по данным, опубликованным на портале госзакупок, окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей. Закупка размещена на выполнение работ по развитию подсистемы «Безопасное детство» в информационной системе «Образование Югры». Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО запускают сервис против травли школьников. Кнопка жалоб «Осторожно, буллинг» появилась на портале ГИС «Образование Югры» после поножовщины в школе Нижневартовска.

Искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. О доработке информационной системы «Образование Югры» URA.RU сообщил руководитель окружного департамента образования Алексей Дренин. «Мы сейчас заводим в систему искусственный интеллект в части предварительного анализа текста обращения. Есть методики анализа психологического состояния человека, который пишет текст. Понятно, что обращения разного характера. Кто-то, например, в шутку воспользовался. Это, так скажем, подспорье психологу, чтобы он понимал, на какие сообщения в первую очередь нужно обратить внимание», — сообщил Дренин. Судя по данным, опубликованным на портале госзакупок, окружное правительство планирует потратить на эти цели порядка шести миллионов рублей. Закупка размещена на выполнение работ по развитию подсистемы «Безопасное детство» в информационной системе «Образование Югры». Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО запускают сервис против травли школьников. Кнопка жалоб «Осторожно, буллинг» появилась на портале ГИС «Образование Югры» после поножовщины в школе Нижневартовска.