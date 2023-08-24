В РПЦ обсуждают причисление полководца Суворова к лику святых

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Презентация выставки "Герои" в музее ИЗО. Екатеринбург, ювелирное искусство, статуэтка суворова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Александра Суворова планируют канонизировать Фото:

На заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о канонизации русского полководца Александра Суворова (1729—1800 гг.). Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседания.

«Оглашаю повестку дня о передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», — заявил российский епископ. Выступление опубликовано на сайте РПЦ.

Священный Синод — это постоянно действующий высший орган церковной власти в Русской Православной Церкви, который осуществляет законодательную и исполнительную власть в период между поместными и архиерейскими соборами.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия может оказаться под влиянием внешних могущественных сил, передает «Дни.ру». Он отметил, что киевский режим начал с помощью силы окончательно изгонять верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, передает RT.

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На заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о канонизации русского полководца Александра Суворова (1729—1800 гг.). Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседания. «Оглашаю повестку дня о передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», — заявил российский епископ. Выступление опубликовано на сайте РПЦ. Священный Синод — это постоянно действующий высший орган церковной власти в Русской Православной Церкви, который осуществляет законодательную и исполнительную власть в период между поместными и архиерейскими соборами. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия может оказаться под влиянием внешних могущественных сил, передает «Дни.ру». Он отметил, что киевский режим начал с помощью силы окончательно изгонять верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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