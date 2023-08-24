В РПЦ обсуждают причисление полководца Суворова к лику святых

На заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о канонизации русского полководца Александра Суворова (1729—1800 гг.). Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседания.
«Оглашаю повестку дня о передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», — заявил российский епископ. Выступление опубликовано
Священный Синод — это постоянно действующий высший орган церковной власти в Русской Православной Церкви, который осуществляет законодательную и исполнительную власть в период между поместными и архиерейскими соборами.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия может оказаться под влиянием внешних могущественных сил, передает «Дни.ру». Он отметил, что киевский режим начал с помощью силы окончательно изгонять верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.