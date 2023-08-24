Жена командира разбившегося самолета Пригожина рассказала о своем муже

Жена командира разбившегося самолета Пригожина заявила, что муж был опытным пилотом
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Светлана заявила, что Алексей Левшин начал карьеру с полетов на многоцелевом L-410 Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Командир экипажа самолета Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области, Алексей Левшин был опытным пилотом. Об этом сообщила его супруга Светлана.

«Он заканчивал Сасовское летное училище гражданской авиации [в Рязанской области] <…> потом Петербургскую академию гражданской авиации», — заявила Светлана в беседе с RT. Она отметила, что мужчина начал свою карьеру с полетов на многоцелевом L-410. Также он управлял Ан-2.

По словам Светланы, официально смерть мужа ей не подтвердили. Она отметила, что о крушении самолета она узнала из сообщений СМИ. У Светланы остались дочь и сын.

Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. В МЧС РФ заявили, что все они погибли. В списке пассажиров значились бизнесмен Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер», передает Life. Однако были ли они в самолете в момент крушения, достоверно неизвестно.

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Командир экипажа самолета Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области, Алексей Левшин был опытным пилотом. Об этом сообщила его супруга Светлана. «Он заканчивал Сасовское летное училище гражданской авиации [в Рязанской области] <…> потом Петербургскую академию гражданской авиации», — заявила Светлана в беседе с RT. Она отметила, что мужчина начал свою карьеру с полетов на многоцелевом L-410. Также он управлял Ан-2. По словам Светланы, официально смерть мужа ей не подтвердили. Она отметила, что о крушении самолета она узнала из сообщений СМИ. У Светланы остались дочь и сын. Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. В МЧС РФ заявили, что все они погибли. В списке пассажиров значились бизнесмен Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер», передает Life. Однако были ли они в самолете в момент крушения, достоверно неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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