Жена командира разбившегося самолета Пригожина рассказала о своем муже

Жена командира разбившегося самолета Пригожина заявила, что муж был опытным пилотом

24 августа 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Светлана заявила, что Алексей Левшин начал карьеру с полетов на многоцелевом L-410 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Командир экипажа самолета Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области, Алексей Левшин был опытным пилотом. Об этом сообщила его супруга Светлана. «Он заканчивал Сасовское летное училище гражданской авиации [в Рязанской области] <…> потом Петербургскую академию гражданской авиации», — заявила Светлана в беседе с RT. Она отметила, что мужчина начал свою карьеру с полетов на многоцелевом L-410. Также он управлял Ан-2. По словам Светланы, официально смерть мужа ей не подтвердили. Она отметила, что о крушении самолета она узнала из сообщений СМИ. У Светланы остались дочь и сын. Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. В МЧС РФ заявили, что все они погибли. В списке пассажиров значились бизнесмен Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер», передает Life . Однако были ли они в самолете в момент крушения, достоверно неизвестно.

Командир экипажа самолета Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области, Алексей Левшин был опытным пилотом. Об этом сообщила его супруга Светлана. «Он заканчивал Сасовское летное училище гражданской авиации [в Рязанской области] <…> потом Петербургскую академию гражданской авиации», — заявила Светлана в беседе с RT. Она отметила, что мужчина начал свою карьеру с полетов на многоцелевом L-410. Также он управлял Ан-2. По словам Светланы, официально смерть мужа ей не подтвердили. Она отметила, что о крушении самолета она узнала из сообщений СМИ. У Светланы остались дочь и сын. Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. В МЧС РФ заявили, что все они погибли. В списке пассажиров значились бизнесмен Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер», передает Life. Однако были ли они в самолете в момент крушения, достоверно неизвестно.