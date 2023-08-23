МЧС: погибли 10 человек при крушении самолета в Тверской области

В МЧС РФ сообщили, что все пассажиры погибли при крушении самолета в Тверской области
Десять человек погибли при крушении самолета в Тверской области. Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, все погибли.
«В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них три члена экипажа», — говорится
Ранее telegram-канал Baza сообщил, что бизнес-джет разбился в Тверской области. Журналист Ксения Собчак отметила, что самолет принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
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