МЧС: погибли 10 человек при крушении самолета в Тверской области

23 августа 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

В МЧС РФ сообщили, что все пассажиры погибли при крушении самолета в Тверской области Фото: Георгий Бергал © URA.RU Десять человек погибли при крушении самолета в Тверской области. Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, все погибли. «В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них три члена экипажа», — говорится в сообщении . По словам ведомства, все находившиеся на борту погибли. МЧС РФ начали поисковые работы. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что бизнес-джет разбился в Тверской области. Журналист Ксения Собчак отметила, что самолет принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Десять человек погибли при крушении самолета в Тверской области. Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, все погибли. «В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них три члена экипажа», — говорится в сообщении. По словам ведомства, все находившиеся на борту погибли. МЧС РФ начали поисковые работы. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что бизнес-джет разбился в Тверской области. Журналист Ксения Собчак отметила, что самолет принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.