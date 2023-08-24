112: появилась версия подготовки теракта в самолете Пригожина

112: следователи допросят ремонтников самолета Пригожина

24 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Перед вылетом самолет Embraer Legacy находился десять дней в ремонте, передает telegram-канал 112 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Перед вылетом самолет Embraer Legacy находился в ремонте, именно в это время было легко заложить взрывчатку. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Перед последним вылетом Embraer Legacy 10 дней простоял на ремонте <…> Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего», — говорится в сообщении. Отмечается, что второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтобы забрать борт и отправиться обратно с группой пассажиров, в которую входили Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По данным канала, круг лиц, которые могли совершить теракт, ограничен. Спецслужбы устроили допрос. Отмечается, что в данный момент идет проверка версии о нахождении взрывного устройства на борту самолета. У следователей пока нет подозреваемых, однако управляющие ООО «МНТ-Аэро» будут допрошены. Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. По предварительным данным, все они погибли, сообщило МЧС РФ. В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает «Утро.ру». Делом о крушении самолета Пригожина займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибул.

Перед вылетом самолет Embraer Legacy находился в ремонте, именно в это время было легко заложить взрывчатку. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Перед последним вылетом Embraer Legacy 10 дней простоял на ремонте <…> Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего», — говорится в сообщении. Отмечается, что второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтобы забрать борт и отправиться обратно с группой пассажиров, в которую входили Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По данным канала, круг лиц, которые могли совершить теракт, ограничен. Спецслужбы устроили допрос. Отмечается, что в данный момент идет проверка версии о нахождении взрывного устройства на борту самолета. У следователей пока нет подозреваемых, однако управляющие ООО «МНТ-Аэро» будут допрошены. Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. По предварительным данным, все они погибли, сообщило МЧС РФ. В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает «Утро.ру». Делом о крушении самолета Пригожина займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибул.