112: появилась версия подготовки теракта в самолете Пригожина

112: следователи допросят ремонтников самолета Пригожина
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, техосмотр, технический осмотр, двигатель самолета, авиатехника, ремонт двигателя
Перед вылетом самолет Embraer Legacy находился десять дней в ремонте, передает telegram-канал 112 Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Перед вылетом самолет Embraer Legacy находился в ремонте, именно в это время было легко заложить взрывчатку. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Перед последним вылетом Embraer Legacy 10 дней простоял на ремонте <…> Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего», — говорится в сообщении. Отмечается, что второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтобы забрать борт и отправиться обратно с группой пассажиров, в которую входили Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

По данным канала, круг лиц, которые могли совершить теракт, ограничен. Спецслужбы устроили допрос. Отмечается, что в данный момент идет проверка версии о нахождении взрывного устройства на борту самолета. У следователей пока нет подозреваемых, однако управляющие ООО «МНТ-Аэро» будут допрошены.

Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. По предварительным данным, все они погибли, сообщило МЧС РФ. В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает «Утро.ру». Делом о крушении самолета Пригожина займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибул.

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Перед вылетом самолет Embraer Legacy находился в ремонте, именно в это время было легко заложить взрывчатку. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Перед последним вылетом Embraer Legacy 10 дней простоял на ремонте <…> Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего», — говорится в сообщении. Отмечается, что второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтобы забрать борт и отправиться обратно с группой пассажиров, в которую входили Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По данным канала, круг лиц, которые могли совершить теракт, ограничен. Спецслужбы устроили допрос. Отмечается, что в данный момент идет проверка версии о нахождении взрывного устройства на борту самолета. У следователей пока нет подозреваемых, однако управляющие ООО «МНТ-Аэро» будут допрошены. Ранее, 23 августа, недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy. На борту находилось десять человек. По предварительным данным, все они погибли, сообщило МЧС РФ. В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает «Утро.ру». Делом о крушении самолета Пригожина займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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