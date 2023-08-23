В ХМАО нефтяники не пускают в лес охотников и рыболовов

В ХМАО сотрудники службы нефтяных компаний перестали пускать рыболовов и охотников в лес. Об этом URA.RU сообщила профессиональный рыболов Марина Черкассова.
«Да, везде нефтяники лес закрыли для людей. Не дают проехать к реке Пим. В Пойковском на карьеры тоже не пускают. Каменный мыс, первый пост, который был всегда открыт, закрыли. Сначала был у них противопожарный режим, а сейчас антитеррор», — сообщила Черкассова.
При этом девушка уверяет, что ограничения были и раньше, но они никогда не длились все лето. «В прошлые года также был противопожарный режим и вводили ограничения. Но в этом году нефтяники сразу же после снятия ограничений на посещения лесов из-за пожаров ввели режим антитеррористической безопасности и на основании этого запретили въезд в лес. При это ограничение ввели сразу же „Сургутнефтегаз“ и „Роснефть“», — добавила Черкассова.
За разъяснениями журналист агентства обратился в нефтяные компании. В их адрес были направлены информационные запросы. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники компании «Самотлорнефтегаз» не пускают охотников на угодья. Служба безопасности нефтяной компании самостоятельно перекрыла проезд к местам охоты, несмотря на то, что губернатор округа Наталья Комарова сняла запрет на посещение лесов.
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