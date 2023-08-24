Мэрия Екатеринбурга отбилась от москвичей, срывавших контракт на 1,2 млрд

24 августа 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Решение ФАС было объявлено сторонам 24 августа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила жалобу московской компании «Лидер», пытавшейся оспорить тендер мэрии Екатеринбурга на реконструкцию набережной Исеть в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Конкурс выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. Собеседник агентства утверждает, что компания «Лидер» в конкурсе не участвовала. По его словам, у чиновников возникло подозрение, что предприятие является «профессиональным жалобщиком», то есть регулярно оспаривает итоги аукционов, в которых даже не участвует. «Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, такие фирмы от своих претензий, как правило, отказываются», — описывал схему источник. «22 августа в ФАС было рассмотрение жалобы. А 24-го вынесено решение, в пользу мэрии и ГУДСР», — поделился собеседник. Представитель «Лидера» на вопрос корреспондента в мессенджере, направленный еще накануне, не ответил.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила жалобу московской компании «Лидер», пытавшейся оспорить тендер мэрии Екатеринбурга на реконструкцию набережной Исеть в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Конкурс выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. Собеседник агентства утверждает, что компания «Лидер» в конкурсе не участвовала. По его словам, у чиновников возникло подозрение, что предприятие является «профессиональным жалобщиком», то есть регулярно оспаривает итоги аукционов, в которых даже не участвует. «Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, такие фирмы от своих претензий, как правило, отказываются», — описывал схему источник. «22 августа в ФАС было рассмотрение жалобы. А 24-го вынесено решение, в пользу мэрии и ГУДСР», — поделился собеседник. Представитель «Лидера» на вопрос корреспондента в мессенджере, направленный еще накануне, не ответил.