Мэрия Екатеринбурга отбилась от москвичей, срывавших контракт на 1,2 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Решение ФАС было объявлено сторонам 24 августа Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила жалобу московской компании «Лидер», пытавшейся оспорить тендер мэрии Екатеринбурга на реконструкцию набережной Исеть в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

Конкурс выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. Собеседник агентства утверждает, что компания «Лидер» в конкурсе не участвовала.

По его словам, у чиновников возникло подозрение, что предприятие является «профессиональным жалобщиком», то есть регулярно оспаривает итоги аукционов, в которых даже не участвует. «Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, такие фирмы от своих претензий, как правило, отказываются», — описывал схему источник.

«22 августа в ФАС было рассмотрение жалобы. А 24-го вынесено решение, в пользу мэрии и ГУДСР», — поделился собеседник. Представитель «Лидера» на вопрос корреспондента в мессенджере, направленный еще накануне, не ответил.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила жалобу московской компании «Лидер», пытавшейся оспорить тендер мэрии Екатеринбурга на реконструкцию набережной Исеть в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Конкурс выиграла компания депутата гордумы Павла Пустозерова «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), один из королей госзаказа в Екатеринбурге. Собеседник агентства утверждает, что компания «Лидер» в конкурсе не участвовала. По его словам, у чиновников возникло подозрение, что предприятие является «профессиональным жалобщиком», то есть регулярно оспаривает итоги аукционов, в которых даже не участвует. «Чтобы победители выходили на связь. И, добившись своего, такие фирмы от своих претензий, как правило, отказываются», — описывал схему источник. «22 августа в ФАС было рассмотрение жалобы. А 24-го вынесено решение, в пользу мэрии и ГУДСР», — поделился собеседник. Представитель «Лидера» на вопрос корреспондента в мессенджере, направленный еще накануне, не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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