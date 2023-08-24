24 августа 2023

Власти ЯНАО планируют очистить озеро Ханто и открыть пляж за счет бюджета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство озера Ханто запланировано на следующий год Фото:

Власти ЯНАО подали заявку на получение средств из федерального бюджета, за счет которых планируется очистить озеро Ханто. Это позволит сделать водоем пригодным для отдыха и купания. Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.

«Мы планируем благоустройство озера Ханто в следующем году. Глава окружного департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин подал заявку, чтобы при поддержке федерации попытаться получить деньги на очистку водоема», — сказал Романов, отвечая на вопрос местной жительницы о том, когда на озере Ханто появится пляж. Диалог состоялся на встрече главы региона Дмитрия Артюхова с ноябрянами, которая транслировалась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на встрече с жителями Ноябрьска губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе скоро появится три мусороперерабатывающих завода. Для строительства выбраны территории в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое.

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Власти ЯНАО подали заявку на получение средств из федерального бюджета, за счет которых планируется очистить озеро Ханто. Это позволит сделать водоем пригодным для отдыха и купания. Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов. «Мы планируем благоустройство озера Ханто в следующем году. Глава окружного департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин подал заявку, чтобы при поддержке федерации попытаться получить деньги на очистку водоема», — сказал Романов, отвечая на вопрос местной жительницы о том, когда на озере Ханто появится пляж. Диалог состоялся на встрече главы региона Дмитрия Артюхова с ноябрянами, которая транслировалась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что на встрече с жителями Ноябрьска губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе скоро появится три мусороперерабатывающих завода. Для строительства выбраны территории в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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