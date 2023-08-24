Власти ЯНАО планируют очистить озеро Ханто и открыть пляж за счет бюджета РФ

25 августа 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Благоустройство озера Ханто запланировано на следующий год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ЯНАО подали заявку на получение средств из федерального бюджета, за счет которых планируется очистить озеро Ханто. Это позволит сделать водоем пригодным для отдыха и купания. Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов. «Мы планируем благоустройство озера Ханто в следующем году. Глава окружного департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин подал заявку, чтобы при поддержке федерации попытаться получить деньги на очистку водоема», — сказал Романов, отвечая на вопрос местной жительницы о том, когда на озере Ханто появится пляж. Диалог состоялся на встрече главы региона Дмитрия Артюхова с ноябрянами, которая транслировалась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что на встрече с жителями Ноябрьска губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе скоро появится три мусороперерабатывающих завода. Для строительства выбраны территории в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое.

Власти ЯНАО подали заявку на получение средств из федерального бюджета, за счет которых планируется очистить озеро Ханто. Это позволит сделать водоем пригодным для отдыха и купания. Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов. «Мы планируем благоустройство озера Ханто в следующем году. Глава окружного департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин подал заявку, чтобы при поддержке федерации попытаться получить деньги на очистку водоема», — сказал Романов, отвечая на вопрос местной жительницы о том, когда на озере Ханто появится пляж. Диалог состоялся на встрече главы региона Дмитрия Артюхова с ноябрянами, которая транслировалась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что на встрече с жителями Ноябрьска губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе скоро появится три мусороперерабатывающих завода. Для строительства выбраны территории в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое.