Дмитрий Артюхов пообещал построить в ЯНАО три мусорных завода

24 августа 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое, Салехарде и Муравленко появятся мусороперерабатывающие заводы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО появятся три крупных мусороперерабатывающих завода в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Будут создаваться три мусороперерабатывающих завода. Делать в каждом городе нецелесообразно. Определены три места. В западной зоне — под Салехардом, для северной — под Новым Уренгоем, южная — под Муравленко», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с ноябрянами, которая транслировалась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что это очень дорогостоящие объекты — настоящие заводы. На них будет производиться полный цикл работ — от сортировки мусора до его переработки и захоронения. В конце года будет определен победитель конкурса, который займется возведением объектов. Ранее URA.RU рассказало, что на территории Ноябрьска ликвидировано более двух гектаров незаконных свалок. На полигон вывезено более трех тысяч кубометров отходов.

В ЯНАО появятся три крупных мусороперерабатывающих завода в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Будут создаваться три мусороперерабатывающих завода. Делать в каждом городе нецелесообразно. Определены три места. В западной зоне — под Салехардом, для северной — под Новым Уренгоем, южная — под Муравленко», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с ноябрянами, которая транслировалась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что это очень дорогостоящие объекты — настоящие заводы. На них будет производиться полный цикл работ — от сортировки мусора до его переработки и захоронения. В конце года будет определен победитель конкурса, который займется возведением объектов. Ранее URA.RU рассказало, что на территории Ноябрьска ликвидировано более двух гектаров незаконных свалок. На полигон вывезено более трех тысяч кубометров отходов.