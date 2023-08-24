К свердловчанам приходят лже-врачи и проводят опросы

Аферисты расспрашивают личные данные жителей Полевского, представляясь врачами
В Полевском Свердловской области мошенники, представляясь врачами центральной городской больницы, ходят по квартирам с опросами. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии свердловского города.
«В Полевскую ЦГБ стали поступать звонки от жителей. Они обеспокоены визитами аферистов, которые представляются врачами и проводят опросы», — пишет telegram-канал «Полевской городской округ».
Сотрудники Полевской ЦГБ не ходят по квартирам граждан без вызова, пояснили в пресс-службе администрации уральского города. Также перед визитом врачи звонят людям, резюмировали в мэрии.
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