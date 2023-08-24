24 августа 2023

К свердловчанам приходят лже-врачи и проводят опросы

Мэрия в Полевском: мошенники под видом врачей ходят по квартирам
© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты расспрашивают личные данные жителей Полевского, представляясь врачами Фото:

В Полевском Свердловской области мошенники, представляясь врачами центральной городской больницы, ходят по квартирам с опросами. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии свердловского города.

«В Полевскую ЦГБ стали поступать звонки от жителей. Они обеспокоены визитами аферистов, которые представляются врачами и проводят опросы», — пишет telegram-канал «Полевской городской округ».

Сотрудники Полевской ЦГБ не ходят по квартирам граждан без вызова, пояснили в пресс-службе администрации уральского города. Также перед визитом врачи звонят людям, резюмировали в мэрии.

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В Полевском Свердловской области мошенники, представляясь врачами центральной городской больницы, ходят по квартирам с опросами. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии свердловского города. «В Полевскую ЦГБ стали поступать звонки от жителей. Они обеспокоены визитами аферистов, которые представляются врачами и проводят опросы», — пишет telegram-канал «Полевской городской округ». Сотрудники Полевской ЦГБ не ходят по квартирам граждан без вызова, пояснили в пресс-службе администрации уральского города. Также перед визитом врачи звонят людям, резюмировали в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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