Трампа арестовали в Джорджии

25 августа 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года Фото: Official White House / Shealah Craighead Экс-президента Дональl Трамп сдался в тюрьме Атланты и его отправили под арест. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Об этом заявили американские журналисты. «Дональд Трамп сдался в тюрьме округа Фултон в Атланте, чтобы быть задержанным по более чем дюжине обвинений, связанных с его усилиями по отмене результатов выборов в Джорджии в 2020 году. Трампа помещают под арест в округе Фултон», — пишет CNN. Уточняется, что процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. После этого Трампа освободили залог в 200 тысяч долларов. Об этом он договорился ранее. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения.

Экс-президента Дональl Трамп сдался в тюрьме Атланты и его отправили под арест. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Об этом заявили американские журналисты. «Дональд Трамп сдался в тюрьме округа Фултон в Атланте, чтобы быть задержанным по более чем дюжине обвинений, связанных с его усилиями по отмене результатов выборов в Джорджии в 2020 году. Трампа помещают под арест в округе Фултон», — пишет CNN. Уточняется, что процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. После этого Трампа освободили залог в 200 тысяч долларов. Об этом он договорился ранее. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения.