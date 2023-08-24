24 августа 2023

Трампа арестовали в Джорджии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года Фото:

Экс-президента Дональl Трамп сдался в тюрьме Атланты и его отправили под арест. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Об этом заявили американские журналисты.

«Дональд Трамп сдался в тюрьме округа Фултон в Атланте, чтобы быть задержанным по более чем дюжине обвинений, связанных с его усилиями по отмене результатов выборов в Джорджии в 2020 году. Трампа помещают под арест в округе Фултон», — пишет CNN.

Уточняется, что процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. После этого Трампа освободили залог в 200 тысяч долларов. Об этом он договорился ранее.

Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения.

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Экс-президента Дональl Трамп сдался в тюрьме Атланты и его отправили под арест. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Об этом заявили американские журналисты. «Дональд Трамп сдался в тюрьме округа Фултон в Атланте, чтобы быть задержанным по более чем дюжине обвинений, связанных с его усилиями по отмене результатов выборов в Джорджии в 2020 году. Трампа помещают под арест в округе Фултон», — пишет CNN. Уточняется, что процедура ареста обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. После этого Трампа освободили залог в 200 тысяч долларов. Об этом он договорился ранее. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он был обязан явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений по четырем уголовным делам, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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