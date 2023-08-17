17 августа 2023

Трамп возмутился вердиктом суда посадить его в тюрьму пожизненно

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
По словам Дональда Трампа, его пытаются осудить по сфабрикованным обвинениям Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. В общей сложности политику грозит порядка 700 лет заключения. По его словам, дела были сфабрикованы.

«Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — заявил Трамп, передает РИА Новости. По мнению бывшего американского лидера, действующая администрация президента Джо Байденом превращает США «в страну третьего мира».

Ранее на Трампа завели 37 уголовных дел, в том числе за штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Ему предписано добровольно явиться в тюрьму для ареста до 25 августа.

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Экс-президент США Дональд Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. В общей сложности политику грозит порядка 700 лет заключения. По его словам, дела были сфабрикованы. «Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — заявил Трамп, передает РИА Новости. По мнению бывшего американского лидера, действующая администрация президента Джо Байденом превращает США «в страну третьего мира». Ранее на Трампа завели 37 уголовных дел, в том числе за штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Ему предписано добровольно явиться в тюрьму для ареста до 25 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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