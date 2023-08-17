Трамп возмутился вердиктом суда посадить его в тюрьму пожизненно

18 августа 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

По словам Дональда Трампа, его пытаются осудить по сфабрикованным обвинениям Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Экс-президент США Дональд Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. В общей сложности политику грозит порядка 700 лет заключения. По его словам, дела были сфабрикованы. «Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — заявил Трамп, передает РИА Новости. По мнению бывшего американского лидера, действующая администрация президента Джо Байденом превращает США «в страну третьего мира». Ранее на Трампа завели 37 уголовных дел, в том числе за штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Ему предписано добровольно явиться в тюрьму для ареста до 25 августа.

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. В общей сложности политику грозит порядка 700 лет заключения. По его словам, дела были сфабрикованы. «Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — заявил Трамп, передает РИА Новости. По мнению бывшего американского лидера, действующая администрация президента Джо Байденом превращает США «в страну третьего мира». Ранее на Трампа завели 37 уголовных дел, в том числе за штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Ему предписано добровольно явиться в тюрьму для ареста до 25 августа.