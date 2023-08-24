24 августа 2023

В Исети нашли тело обнаженной женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, набережная исети, река исеть, город екатеринбург, екатеринбург сити
Тело погибшей было найдено в реке в районе Сортировки Фото:

В реке Исеть Екатеринбурга обнаружено тело обнаженной женщины. Погибшую заметили очевидцы и вызвали спасателей и полицию, сообщил читатель URA.RU.

«В пятницу утром, 25 августа, горожане заметили в реке Исеть рядом с улицей Бебеля тело человека. На место происшествия были вызваны спасатели, которые извлекли труп на берег», — сказал собеседник агентства.

Погибшей оказалась молодая женщина. На ее теле не было одежды. Характерной приметой неизвестной является очень короткая стрижка — она практически обрита наголо.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Там обещали уточнить информацию.

Экспертам и сыщикам предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели незнакомки
Экспертам и сыщикам предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели незнакомки
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В реке Исеть Екатеринбурга обнаружено тело обнаженной женщины. Погибшую заметили очевидцы и вызвали спасателей и полицию, сообщил читатель URA.RU. «В пятницу утром, 25 августа, горожане заметили в реке Исеть рядом с улицей Бебеля тело человека. На место происшествия были вызваны спасатели, которые извлекли труп на берег», — сказал собеседник агентства. Погибшей оказалась молодая женщина. На ее теле не было одежды. Характерной приметой неизвестной является очень короткая стрижка — она практически обрита наголо. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Там обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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