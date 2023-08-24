В реке Исеть Екатеринбурга обнаружено тело обнаженной женщины. Погибшую заметили очевидцы и вызвали спасателей и полицию, сообщил читатель URA.RU.
«В пятницу утром, 25 августа, горожане заметили в реке Исеть рядом с улицей Бебеля тело человека. На место происшествия были вызваны спасатели, которые извлекли труп на берег», — сказал собеседник агентства.
Погибшей оказалась молодая женщина. На ее теле не было одежды. Характерной приметой неизвестной является очень короткая стрижка — она практически обрита наголо.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Там обещали уточнить информацию.
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