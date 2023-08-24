В Исети нашли тело обнаженной женщины. Фото 25 августа 2023 в 11:33 Размер текста - 17 + Тело погибшей было найдено в реке в районе Сортировки Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU В реке Исеть Екатеринбурга обнаружено тело обнаженной женщины. Погибшую заметили очевидцы и вызвали спасателей и полицию, сообщил читатель URA.RU. «В пятницу утром, 25 августа, горожане заметили в реке Исеть рядом с улицей Бебеля тело человека. На место происшествия были вызваны спасатели, которые извлекли труп на берег», — сказал собеседник агентства. Погибшей оказалась молодая женщина. На ее теле не было одежды. Характерной приметой неизвестной является очень короткая стрижка — она практически обрита наголо. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Там обещали уточнить информацию. Экспертам и сыщикам предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели незнакомки Фото: читатель URA.RU В реке Исеть Екатеринбурга обнаружено тело обнаженной женщины. Погибшую заметили очевидцы и вызвали спасателей и полицию, сообщил читатель URA.RU. «В пятницу утром, 25 августа, горожане заметили в реке Исеть рядом с улицей Бебеля тело человека. На место происшествия были вызваны спасатели, которые извлекли труп на берег», — сказал собеседник агентства. Погибшей оказалась молодая женщина. На ее теле не было одежды. Характерной приметой неизвестной является очень короткая стрижка — она практически обрита наголо. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Там обещали уточнить информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям