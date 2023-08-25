ФСБ обвинила украинских маргиналов и психов в поджогах в России

Поджоги объектов РФ организовывают спецслужбы Украины, которые размещают в интернете объявления о «быстром заработке». Они надеются на маргиналов и психически больных людей, которые не осознают последствий своих действий. Об этом сообщила ФСБ РФ.
«Результаты проведенных ФСБ РФ расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД, свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб», — рассказала ФСБ РФ, передает РИА Новости. Там добавили, что с началом СВО в интернете появилось множество объявлений о «быстром заработке».
При этом, украинские спецслужбы надеются на молодых людей, маргиналов и психически больных, которые не осознают последствий. Также спецслужбы Киева вовлекают с помощью звонков, подытожили в ведомстве.
С начала проведения спецоперации в России начались массовые поджоги военкоматов. Так, Следственный комитет России по Свердловской области возбудил два уголовных дела по статье о содействии террористической деятельности после поджогов военкоматов в Нижнем Тагиле и Первоуральске.
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