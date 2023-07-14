Baza: свердловские следователи возбудили новые уголовные дела из-за поджогов военкоматов

15 июля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Свердловский СКР возбудил новые уголовные дела после весенних поджогов военкоматов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет России по Свердловской области возбудил два новых уголовных дела по статье о содействие террористической деятельности после поджогов военкоматов в Нижнем Тагиле и Первоуральске весной 2023 года. Об этом сообщили в соцсети. «В Свердловской области следователи возбудили два новых уголовных дела по статье „Содействие террористической деятельности“. Все из-за поджогов военкоматов в Нижнем Тагиле и Первоуральске, которые произошли в марте 2023 года», — сообщили в telegram-канале Baza. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там от комментариев отказались. Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта пенсионерка из Нижнего Тагила пыталась поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка. Также агентство рассказывало, что 1 апреля в Первоуральске пенсионерка также пыталась поджечь военкомат, тогда уголовное дело возбудили по статье о покушении на хулиганство.

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил два новых уголовных дела по статье о содействие террористической деятельности после поджогов военкоматов в Нижнем Тагиле и Первоуральске весной 2023 года. Об этом сообщили в соцсети. «В Свердловской области следователи возбудили два новых уголовных дела по статье „Содействие террористической деятельности“. Все из-за поджогов военкоматов в Нижнем Тагиле и Первоуральске, которые произошли в марте 2023 года», — сообщили в telegram-канале Baza. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там от комментариев отказались. Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта пенсионерка из Нижнего Тагила пыталась поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка. Также агентство рассказывало, что 1 апреля в Первоуральске пенсионерка также пыталась поджечь военкомат, тогда уголовное дело возбудили по статье о покушении на хулиганство.