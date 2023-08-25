В Японии взяли пробы радиоактивной воды, сброшенной с «Фукусимы»

Специалисты TEPCO: показатели воды, сброшенной с «Фукусимы», оказались ниже нормы
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Клипарт. Магнитогорск, лаборатория, контроль, проба воды, роспотребнадзор
Концентрация трития в воде, сброс которой начался накануне, оказалась существенно ниже установленной нормы Фото:

Показатели анализа воды, сброшенной с атомной электростанции в Японии оказались ниже установленной нормы. Об этом заявили специалисты компании-оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы», — сказали представители компании в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости. Они добавили, что анализы морской воды из 10 точек в трех километрах от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный порог.

Компания TEPCO начала сбрасывать воду со станции в океан 24 августа. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что сброс воды в Тихий океан является преступлением против человечества и ядерной катастрофой, передает RT. В связи с этим Россельхознадзор решил ужесточить правила ввоза морепродуктов из Японии, сообщает «Царьград».

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Показатели анализа воды, сброшенной с атомной электростанции в Японии оказались ниже установленной нормы. Об этом заявили специалисты компании-оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO). «Концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы», — сказали представители компании в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости. Они добавили, что анализы морской воды из 10 точек в трех километрах от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный порог. Компания TEPCO начала сбрасывать воду со станции в океан 24 августа. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что сброс воды в Тихий океан является преступлением против человечества и ядерной катастрофой, передает RT. В связи с этим Россельхознадзор решил ужесточить правила ввоза морепродуктов из Японии, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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