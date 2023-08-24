Япония сбрасывает воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Компания Tokyo Electric Power, которая является оператором атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», начала сброс радиоактивной воды. С 2011 года стоял вопрос об ее утилизации после аварии на соответствующей станции из-за землетрясения. Трансляцию мероприятия проводят японские СМИ.
«Япония начала сбрасывать загрязненную воду с АЭС „Фукусима-1“. <…> Компания Tokyo Electric Power (оператор АЭС „Фукусима-1“ — прим. URA.RU) <…> начала сбрасывать загрязненную воду, хранящуюся в резервуаре», — передает корейское агентство Yonhap, ссылаясь на трансляцию японских телеканалов.
Отмечается, что после аварии 12 лет назад зараженную воду пытались очистить и это частично удалось, но не смогли отфильтровать ее от трития. Тритий — сверхтяжелый водород, который не поддается фильтрации. Все это время вода хранилась в резервуарах, пока решался вопрос об ее утилизации.
В итоге правительство Японии решило слить радиоактивную воду в океан 24 августа. В МИД РФ уточнили, что Японии стоит озаботиться после принятого решения, передает RT. Роспотребнадзор заявлял, что намерен усилить контроль ввоза товаров из Японии в Россию в связи с произошедшим. Китай также выразил озабоченность, сообщает MK.RU.
Компания Tokyo Electric Power, которая является оператором атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», начала сброс радиоактивной воды. С 2011 года стоял вопрос об ее утилизации после аварии на соответствующей станции из-за землетрясения. Трансляцию мероприятия проводят японские СМИ. «Япония начала сбрасывать загрязненную воду с АЭС „Фукусима-1“. <…> Компания Tokyo Electric Power (оператор АЭС „Фукусима-1“ — прим. URA.RU) <…> начала сбрасывать загрязненную воду, хранящуюся в резервуаре», — передает корейское агентство Yonhap, ссылаясь на трансляцию японских телеканалов. Отмечается, что после аварии 12 лет назад зараженную воду пытались очистить и это частично удалось, но не смогли отфильтровать ее от трития. Тритий — сверхтяжелый водород, который не поддается фильтрации. Все это время вода хранилась в резервуарах, пока решался вопрос об ее утилизации. В итоге правительство Японии решило слить радиоактивную воду в океан 24 августа. В МИД РФ уточнили, что Японии стоит озаботиться после принятого решения, передает RT. Роспотребнадзор заявлял, что намерен усилить контроль ввоза товаров из Японии в Россию в связи с произошедшим. Китай также выразил озабоченность, сообщает MK.RU.