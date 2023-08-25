25 августа 2023

В Екатеринбурге образовалась пробка из-за сломанного светофора. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, автомобильная пробка, затор на дороге, улица революции, автомобили в городе
Водители говорят, что на месте работает регулировщик Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Амундсена-Объездной образовалась пробка из-за сломанного светофора. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«На Амундсена-Объездной глухая пробка. Все из-за светофора, он сломался», — поделился собеседник агентства.

По словам очевидцев, на месте работает регулировщик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали уточнить информацию.

На перекрестке гигантская пробка
На перекрестке гигантская пробка
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке Амундсена-Объездной образовалась пробка из-за сломанного светофора. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На Амундсена-Объездной глухая пробка. Все из-за светофора, он сломался», — поделился собеседник агентства. По словам очевидцев, на месте работает регулировщик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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