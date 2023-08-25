Водители говорят, что на месте работает регулировщик
В Екатеринбурге на перекрестке Амундсена-Объездной образовалась пробка из-за сломанного светофора. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«На Амундсена-Объездной глухая пробка. Все из-за светофора, он сломался», — поделился собеседник агентства.
По словам очевидцев, на месте работает регулировщик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве обещали уточнить информацию.
На перекрестке гигантская пробка
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