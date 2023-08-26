Вечером 26 августа на перекрестке улицы Бисертской и переулка Звонкий в Екатеринбурге пьяная женщина устроила ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.
«Сильно пьяная женщина, находясь за рулем Volkswagen, протаранила две машины, стоявшие на светофоре. В машине она лежала невменяемая. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил очевидец.
В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили, что водитель, устроившая столкновение, находилась в сильном алкогольном опьянении. «Женщина 1971 года рождения была на месте освидетельствована сотрудниками ДПС, у нее обнаружено значительное превышение нормы алкоголя в крови», — рассказали URA.RU в ведомстве.
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