26 августа 2023

Пьяная жительница Екатеринбурга устроила массовое ДТП. Видео

В Екатеринбурге нетрезвый водитель устроил столкновение с несколькими машинами
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
За езду в пьяном виде женщине грозит лишение водительских прав Фото:

Вечером 26 августа на перекрестке улицы Бисертской и переулка Звонкий в Екатеринбурге пьяная женщина устроила ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

«Сильно пьяная женщина, находясь за рулем Volkswagen, протаранила две машины, стоявшие на светофоре. В машине она лежала невменяемая. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил очевидец.

В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили, что водитель, устроившая столкновение, находилась в сильном алкогольном опьянении. «Женщина 1971 года рождения была на месте освидетельствована сотрудниками ДПС, у нее обнаружено значительное превышение нормы алкоголя в крови», — рассказали URA.RU в ведомстве.

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Вечером 26 августа на перекрестке улицы Бисертской и переулка Звонкий в Екатеринбурге пьяная женщина устроила ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Сильно пьяная женщина, находясь за рулем Volkswagen, протаранила две машины, стоявшие на светофоре. В машине она лежала невменяемая. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил очевидец. В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили, что водитель, устроившая столкновение, находилась в сильном алкогольном опьянении. «Женщина 1971 года рождения была на месте освидетельствована сотрудниками ДПС, у нее обнаружено значительное превышение нормы алкоголя в крови», — рассказали URA.RU в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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