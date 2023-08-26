Пьяная жительница Екатеринбурга устроила массовое ДТП. Видео

В Екатеринбурге нетрезвый водитель устроил столкновение с несколькими машинами

27 августа 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

За езду в пьяном виде женщине грозит лишение водительских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 26 августа на перекрестке улицы Бисертской и переулка Звонкий в Екатеринбурге пьяная женщина устроила ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Сильно пьяная женщина, находясь за рулем Volkswagen, протаранила две машины, стоявшие на светофоре. В машине она лежала невменяемая. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил очевидец. В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили, что водитель, устроившая столкновение, находилась в сильном алкогольном опьянении. «Женщина 1971 года рождения была на месте освидетельствована сотрудниками ДПС, у нее обнаружено значительное превышение нормы алкоголя в крови», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Вечером 26 августа на перекрестке улицы Бисертской и переулка Звонкий в Екатеринбурге пьяная женщина устроила ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Сильно пьяная женщина, находясь за рулем Volkswagen, протаранила две машины, стоявшие на светофоре. В машине она лежала невменяемая. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил очевидец. В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили, что водитель, устроившая столкновение, находилась в сильном алкогольном опьянении. «Женщина 1971 года рождения была на месте освидетельствована сотрудниками ДПС, у нее обнаружено значительное превышение нормы алкоголя в крови», — рассказали URA.RU в ведомстве.