Затор образовался со стороны Ревды
Под Екатеринбургом автомобилисты встали в пробку. Затор образовался со стороны Ревды, сообщили очевидцы.
«Один из признаков, что выходные подходят к концу — пробка на трассе в сторону Екатеринбурга. Всем, кто хочет из Ревды съездить в столицу Урала, придется постоять», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий», ссылаясь на очевидцев.
В telegram-канале добавили, что, вероятно, пробка образовалась из-за дачников. Они возвращаются в Екатеринбург.
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