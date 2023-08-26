26 августа 2023

Под Екатеринбургом водители встали в пробку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на Серовском тракте. Нижний Тагил, пробка
Затор образовался со стороны Ревды Фото:

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в пробку. Затор образовался со стороны Ревды, сообщили очевидцы.

«Один из признаков, что выходные подходят к концу — пробка на трассе в сторону Екатеринбурга. Всем, кто хочет из Ревды съездить в столицу Урала, придется постоять», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий», ссылаясь на очевидцев.

В telegram-канале добавили, что, вероятно, пробка образовалась из-за дачников. Они возвращаются в Екатеринбург.

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Под Екатеринбургом автомобилисты встали в пробку. Затор образовался со стороны Ревды, сообщили очевидцы. «Один из признаков, что выходные подходят к концу — пробка на трассе в сторону Екатеринбурга. Всем, кто хочет из Ревды съездить в столицу Урала, придется постоять», — пишет telegram-канал «Ревдинский рабочий», ссылаясь на очевидцев. В telegram-канале добавили, что, вероятно, пробка образовалась из-за дачников. Они возвращаются в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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