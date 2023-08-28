Депутат Госдумы Бессараб раскрыла, какие индексации ждут россиян в ближайшие полгода

Депутат Госдумы Бессараб: всех бюджетников ждут изменения зарплат

28 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Пенсии военных пенсионеров составят более 40 тысяч рублей, сказала Светлана Бессараб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) будут пересмотрены зарплаты бюджетников. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 января 2024 года на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Придется пересмотреть показатели следующих окладов, разрядов, исходя из того, что не может быть заработная плата работника нижней квалификации выше, чем работников средней, высшей квалификации. Вряд ли разницы между ними составляют такие уж большие суммы. Я думаю, что, особенно в госбюджетном секторе, все заработные платы будут пересмотрены», — сказала Светлана Бессараб. Также будут повышены пенсии военных пенсионеров на 5,5%. «Это коснется порядка трех миллионов получателей пенсий. В целом же, для военных пенсионеров пенсия в 2023 году увеличится на 10,5% за счет того, что 5% еще составит повышение денежного довольствия военнослужащих. Таким образом пенсия военных пенсионеров в среднем составит порядка 42 тысяч рублей. У остальных страховые пенсии проиндексировали 1 января, а социальные — 1 апреля», — отметила депутат.

После увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) будут пересмотрены зарплаты бюджетников. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 января 2024 года на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Придется пересмотреть показатели следующих окладов, разрядов, исходя из того, что не может быть заработная плата работника нижней квалификации выше, чем работников средней, высшей квалификации. Вряд ли разницы между ними составляют такие уж большие суммы. Я думаю, что, особенно в госбюджетном секторе, все заработные платы будут пересмотрены», — сказала Светлана Бессараб. Также будут повышены пенсии военных пенсионеров на 5,5%. «Это коснется порядка трех миллионов получателей пенсий. В целом же, для военных пенсионеров пенсия в 2023 году увеличится на 10,5% за счет того, что 5% еще составит повышение денежного довольствия военнослужащих. Таким образом пенсия военных пенсионеров в среднем составит порядка 42 тысяч рублей. У остальных страховые пенсии проиндексировали 1 января, а социальные — 1 апреля», — отметила депутат.