27 августа 2023
26 августа 2023

Власти Пермского края забрали весь электросетевой комплекс Кунгура

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Иртыш. Тобольский район. Пермь, лэп, электросети, энергетика, тюменьэнерго, суэнко, иртыш, пермьэнерго
За электроснабжение Кунгура теперь отвечает госкомпания Фото:

В Пермском крае электросетевое хозяйство Кунгурского городского округа передано в государственную собственность региона. Теперь заниматься его развитием будет ПКГУП «Краевые электрические сети», а не ПАО «Россети Урал».

«Филиал „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ с 1 сентября прекращает эксплуатацию и обслуживание электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа. Это обусловлено тем, что муниципальные объекты электросетевого хозяйства округа были переданы в государственную собственность Пермского края и одновременно в хозяйственное ведение предприятию „Краевые электрические сети“», — сообщается на сайте компании «Россети Урал».

Энергетики отмечают, что теперь по всем вопросам, связанным с электроснабжением жителям Кунгура нужно обращаться именно в Краевые электрические сети. Предприятие находится в Чернушке.

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В Пермском крае электросетевое хозяйство Кунгурского городского округа передано в государственную собственность региона. Теперь заниматься его развитием будет ПКГУП «Краевые электрические сети», а не ПАО «Россети Урал». «Филиал „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ с 1 сентября прекращает эксплуатацию и обслуживание электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа. Это обусловлено тем, что муниципальные объекты электросетевого хозяйства округа были переданы в государственную собственность Пермского края и одновременно в хозяйственное ведение предприятию „Краевые электрические сети“», — сообщается на сайте компании «Россети Урал». Энергетики отмечают, что теперь по всем вопросам, связанным с электроснабжением жителям Кунгура нужно обращаться именно в Краевые электрические сети. Предприятие находится в Чернушке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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