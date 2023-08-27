Власти Пермского края забрали весь электросетевой комплекс Кунгура

28 августа 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

За электроснабжение Кунгура теперь отвечает госкомпания Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае электросетевое хозяйство Кунгурского городского округа передано в государственную собственность региона. Теперь заниматься его развитием будет ПКГУП «Краевые электрические сети», а не ПАО «Россети Урал». «Филиал „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ с 1 сентября прекращает эксплуатацию и обслуживание электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа. Это обусловлено тем, что муниципальные объекты электросетевого хозяйства округа были переданы в государственную собственность Пермского края и одновременно в хозяйственное ведение предприятию „Краевые электрические сети“», — сообщается на сайте компании «Россети Урал». Энергетики отмечают, что теперь по всем вопросам, связанным с электроснабжением жителям Кунгура нужно обращаться именно в Краевые электрические сети. Предприятие находится в Чернушке.

В Пермском крае электросетевое хозяйство Кунгурского городского округа передано в государственную собственность региона. Теперь заниматься его развитием будет ПКГУП «Краевые электрические сети», а не ПАО «Россети Урал». «Филиал „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ с 1 сентября прекращает эксплуатацию и обслуживание электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа. Это обусловлено тем, что муниципальные объекты электросетевого хозяйства округа были переданы в государственную собственность Пермского края и одновременно в хозяйственное ведение предприятию „Краевые электрические сети“», — сообщается на сайте компании «Россети Урал». Энергетики отмечают, что теперь по всем вопросам, связанным с электроснабжением жителям Кунгура нужно обращаться именно в Краевые электрические сети. Предприятие находится в Чернушке.