Жители ХМАО распродают загородные дома по дешевке

28 августа 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Снижение стоимости недвижимости доходит до 30%. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на загородные дома и коттеджи. В Сургуте снижение стоимости недвижимости доходит до 30%. «К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов составляет почти 2,9 миллиона рублей. В начале месяца цена составляла около 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate. Еще в прошлом месяце, согласно данным на сайте, стоимость домов росла. К концу июля средняя цена объекта составляла почти 5 миллионов рублей. При этом нынешние цены на рынке загородной недвижимости почти сравнялись с прошлогодними. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкий рост спроса на строительство и покупку загородной недвижимости. Застройщики и риелторы прогнозируют, что интерес югорчан к частным домам подстегнет новая ключевая ставка Центробанка.

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на загородные дома и коттеджи. В Сургуте снижение стоимости недвижимости доходит до 30%. «К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов составляет почти 2,9 миллиона рублей. В начале месяца цена составляла около 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate. Еще в прошлом месяце, согласно данным на сайте, стоимость домов росла. К концу июля средняя цена объекта составляла почти 5 миллионов рублей. При этом нынешние цены на рынке загородной недвижимости почти сравнялись с прошлогодними. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкий рост спроса на строительство и покупку загородной недвижимости. Застройщики и риелторы прогнозируют, что интерес югорчан к частным домам подстегнет новая ключевая ставка Центробанка.