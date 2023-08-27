Жители ХМАО распродают загородные дома по дешевке

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на загородные дома и коттеджи. В Сургуте снижение стоимости недвижимости доходит до 30%.
«К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов составляет почти 2,9 миллиона рублей. В начале месяца цена составляла около 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate.
Еще в прошлом месяце, согласно данным на сайте, стоимость домов росла. К концу июля средняя цена объекта составляла почти 5 миллионов рублей. При этом нынешние цены на рынке загородной недвижимости почти сравнялись с прошлогодними.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкий рост спроса на строительство и покупку загородной недвижимости. Застройщики и риелторы прогнозируют, что интерес югорчан к частным домам подстегнет новая ключевая ставка Центробанка.
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