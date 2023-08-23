В ХМАО ожидают ажиотажный спрос на частные дома

24 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Риелторы и застройщики ожидают повышения спроса на загородную недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкий рост спроса на строительство и покупку загородной недвижимости. Застройщики и риелторы прогнозируют, что интерес югорчан к частным домам подстегнет новая ключевая ставка Центробанка. «Если говорить про дома для постоянного проживания, то квадратный метр сейчас не дешевеет. Но ставка, которая поднялась, она коснулась и многоквартирных домов. Конечно, на этом фоне по ИЖС у нас преимущество. Тенденция сохраняется, люди все больше выбирают загородную недвижимость, как для отдыха, так и для проживания», — рассказывает журналисту агентства руководитель строительной компании «Девиант» Александр Черненко. Риелторы также прогнозируют, что скачек ключевой ставки ЦБ до 12% годовых должен повысить и без того большой спрос на загородную недвижимость. Клиенты, которые успели одобрить себе ипотеки по прежним условиям, начинают активно их реализовывать. «Если мы посмотрим на август к июлю, то на первичном рынке рост ипотечных консультаций составил 40%, а на „загородке“ и „вторичке“ — 15%. Это говорит о том, что у людей есть опасения, что доступность ипотеки снизиться, в том числе, и на первичном рынке. Со второй половины августа люди используют ипотечные консультации для того, чтобы застолбить себе ставки. Одобрив ипотеки, сейчас они активно ищут объекты как на первичном, так и на вторичном рынке», — рассказали URA.RU аналитики компании «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают ажиотажный спрос на новостройки. Риелторы прогнозируют, что это произойдет на фоне снижения интереса югорчан к менее выгодной из-за новой ключевой ставки Центробанка «вторичке». ЦБ повысил ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых из-за падения рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкий рост спроса на строительство и покупку загородной недвижимости. Застройщики и риелторы прогнозируют, что интерес югорчан к частным домам подстегнет новая ключевая ставка Центробанка. «Если говорить про дома для постоянного проживания, то квадратный метр сейчас не дешевеет. Но ставка, которая поднялась, она коснулась и многоквартирных домов. Конечно, на этом фоне по ИЖС у нас преимущество. Тенденция сохраняется, люди все больше выбирают загородную недвижимость, как для отдыха, так и для проживания», — рассказывает журналисту агентства руководитель строительной компании «Девиант» Александр Черненко. Риелторы также прогнозируют, что скачек ключевой ставки ЦБ до 12% годовых должен повысить и без того большой спрос на загородную недвижимость. Клиенты, которые успели одобрить себе ипотеки по прежним условиям, начинают активно их реализовывать. «Если мы посмотрим на август к июлю, то на первичном рынке рост ипотечных консультаций составил 40%, а на „загородке“ и „вторичке“ — 15%. Это говорит о том, что у людей есть опасения, что доступность ипотеки снизиться, в том числе, и на первичном рынке. Со второй половины августа люди используют ипотечные консультации для того, чтобы застолбить себе ставки. Одобрив ипотеки, сейчас они активно ищут объекты как на первичном, так и на вторичном рынке», — рассказали URA.RU аналитики компании «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают ажиотажный спрос на новостройки. Риелторы прогнозируют, что это произойдет на фоне снижения интереса югорчан к менее выгодной из-за новой ключевой ставки Центробанка «вторичке». ЦБ повысил ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых из-за падения рубля.