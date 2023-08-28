В ГД ответили на требование Польши выгнать ЧВК «Вагнер» из Беларуси

Депутат Госдумы Соболев: ЧВК «Вагнер» не представляет опасности для Польши

28 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Польша использует размещение ЧВК «Вагнер» в Беларуси в своих политических целях, уточнил Виктор Соболев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дислокация бойцов из ЧВК «Вагнер» на территории республики Беларусь не представляет опасности для Польши и других приграничных стран. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Таким образом депутат отреагировал на слова министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского о закрытии границ из-за «Вагнер». «Остатки „Вагнера“ не несут никакой угрозы вообще. <…> Не ясно, почему власти Польши сделали такое заявление именно сейчас. Им до этого не должно быть никакого дела», — заявил Виктор Соболев в беседе с NEWS.RU. По его мнению, Польша негативно реагирует на ЧВК «Вагнер» в Беларуси только в качестве политической игры. На самом деле власти не опасаются за свою безопасность, подчеркнул он. Также Соболь добавил, что Россия при необходимости встанет на защиту республики «всей своей мощью». Польский министр Мариуш Каминьский заявлял, что готов закрыть пограничные переходы из-за размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Свои границы захотели закрыть Латвия и Литва. После передислокации в республику бойцов из «Вагнер», Варшава начала опасаться за свою безопасность.

Дислокация бойцов из ЧВК «Вагнер» на территории республики Беларусь не представляет опасности для Польши и других приграничных стран. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Таким образом депутат отреагировал на слова министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского о закрытии границ из-за «Вагнер». «Остатки „Вагнера“ не несут никакой угрозы вообще. <…> Не ясно, почему власти Польши сделали такое заявление именно сейчас. Им до этого не должно быть никакого дела», — заявил Виктор Соболев в беседе с NEWS.RU. По его мнению, Польша негативно реагирует на ЧВК «Вагнер» в Беларуси только в качестве политической игры. На самом деле власти не опасаются за свою безопасность, подчеркнул он. Также Соболь добавил, что Россия при необходимости встанет на защиту республики «всей своей мощью». Польский министр Мариуш Каминьский заявлял, что готов закрыть пограничные переходы из-за размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Свои границы захотели закрыть Латвия и Литва. После передислокации в республику бойцов из «Вагнер», Варшава начала опасаться за свою безопасность.