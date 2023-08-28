Польша готова закрыть границу из-за ЧВК «Вагнер»

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Польша готова закрыть пограничные переходы из-за активности ЧВК «Вагнер» в Беларуси Фото:

Польша готова закрыть пограничные переходы на границе с Беларусью из-за ЧВК «Вагнер». Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Если на границе с Беларусью произойдет критический инцидент, мы примем немедленный ответный удар. Все погранпереходы будут закрыты», — подчеркнул Мариуш Каминьский в ходе переговоров с министрами стран Латвии, Литвы и Эстонии. Он отметил, что данные действия будут предприняты, даже если активность ЧВК «Вагнер» затронет другие приграничные страны — Литву или Латвию. Его слова передает Wiadomosci Wroctaw.

Польша начала усиливать свои границы в начале августа. Она направила туда около 10 тысяч своих солдат. Свои границы усиливают также Латвия и Литва. Польша начала реагировать на ЧВК «Вагнер» после их передислокации в республику Беларусь.

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Польша готова закрыть пограничные переходы на границе с Беларусью из-за ЧВК «Вагнер». Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. «Если на границе с Беларусью произойдет критический инцидент, мы примем немедленный ответный удар. Все погранпереходы будут закрыты», — подчеркнул Мариуш Каминьский в ходе переговоров с министрами стран Латвии, Литвы и Эстонии. Он отметил, что данные действия будут предприняты, даже если активность ЧВК «Вагнер» затронет другие приграничные страны — Литву или Латвию. Его слова передает Wiadomosci Wroctaw. Польша начала усиливать свои границы в начале августа. Она направила туда около 10 тысяч своих солдат. Свои границы усиливают также Латвия и Литва. Польша начала реагировать на ЧВК «Вагнер» после их передислокации в республику Беларусь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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