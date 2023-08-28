Польша готова закрыть границу из-за ЧВК «Вагнер»

Польша готова закрыть пограничные переходы на границе с Беларусью из-за ЧВК «Вагнер». Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
«Если на границе с Беларусью произойдет критический инцидент, мы примем немедленный ответный удар. Все погранпереходы будут закрыты», — подчеркнул Мариуш Каминьский в ходе переговоров с министрами стран Латвии, Литвы и Эстонии. Он отметил, что данные действия будут предприняты, даже если активность ЧВК «Вагнер» затронет другие приграничные страны — Литву или Латвию. Его слова
Польша начала усиливать свои границы в начале августа. Она направила туда около 10 тысяч своих солдат. Свои границы усиливают также Латвия и Литва. Польша начала реагировать на ЧВК «Вагнер» после их передислокации в республику Беларусь.
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