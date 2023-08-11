Латвия, Литва, Польша усилят границу с Беларусью из-за ЧВК «Вагнер»

12 августа 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

В Минске считают страхи своих соседей абсурдными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Латвии, Литвы и Польши намерены усилить свои границы с Беларусью из-за ЧВК «Вагнер». Они боятся, что вагнеровцы проникнут на их территорию, пишет «Коммерсант». «Латвия, Литва и Польша принимают срочные меры по усилению своих границ с Белоруссией, опасаясь провокаций после размещения в республике ЧВК „Вагнер“. Уже сокращено количество КПП (Контрольно-пропускных пунктов — URA.RU) и обсуждается возможность полного закрытия границы», — отмечает «Коммерсант». В Латвии меры по усилению границ начала действовать с 11 августа. Пока их продлили на полгода до 10 февраля 2024 года. В Литве планируют закрыть два из шести КПП на границе с Белоруссией с 15 августа. В Польше оставили только один приграничный КПП. Также в Варшаве власти увеличивают численность воинского состава в приграничном с Белоруссией районе. В Минске считают страхи своих соседей абсурдными. И уверены, что это лишь выдуманный предлог для милитаризации. Ранее во Франции указали на безумный шаг Польши, который приведет к мировой войне. Польша готовит направить 10 000 солдат против Беларуси, что вынудит страны НАТО присоединиться к ней. Все это приведет к третьей мировой войне. Таким мнением поделился бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.

Власти Латвии, Литвы и Польши намерены усилить свои границы с Беларусью из-за ЧВК «Вагнер». Они боятся, что вагнеровцы проникнут на их территорию, пишет «Коммерсант». «Латвия, Литва и Польша принимают срочные меры по усилению своих границ с Белоруссией, опасаясь провокаций после размещения в республике ЧВК „Вагнер“. Уже сокращено количество КПП (Контрольно-пропускных пунктов — URA.RU) и обсуждается возможность полного закрытия границы», — отмечает «Коммерсант». В Латвии меры по усилению границ начала действовать с 11 августа. Пока их продлили на полгода до 10 февраля 2024 года. В Литве планируют закрыть два из шести КПП на границе с Белоруссией с 15 августа. В Польше оставили только один приграничный КПП. Также в Варшаве власти увеличивают численность воинского состава в приграничном с Белоруссией районе. В Минске считают страхи своих соседей абсурдными. И уверены, что это лишь выдуманный предлог для милитаризации. Ранее во Франции указали на безумный шаг Польши, который приведет к мировой войне. Польша готовит направить 10 000 солдат против Беларуси, что вынудит страны НАТО присоединиться к ней. Все это приведет к третьей мировой войне. Таким мнением поделился бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.