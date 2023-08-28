Во Франции объяснили, зачем Зеленскому президентские выборы в 2024 году

El Pais: Зеленскому нужны президентские выборы в 2024 году для укрепления власти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский хочет вернуть себе народную поддержку благодаря выборам на Украине Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы президентские выборы в 2024 году для укрепления собственной власти, а также текущего киевского режима. Об этом пишут французские журналисты, ссылаясь на украинские источники.

«СМИ и аналитики из Украины отмечают, что если команда [Владимира] Зеленского намерена провести законодательные и президентские выборы, то это происходит не из-за внешнего давления, а по внутренним причинам. <…> Идея состоит в том, чтобы назначить выборы весной 2024 года с целью легитимизации президента и его нового правительства», — пишут журналисты в своем материале для El País.

Авторы, ссылаясь на слова главы совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марка Савчука, отмечают, что Зеленский так и не исправил проблемы с коррупцией в стране после своего назначения на пост президента. Это было основное обещание Зеленского своим избирателям. «Рядовые украинцы видят, что это по-прежнему коррумпированная страна, они сталкиваются с этим каждый день», — пишут журналисты. Поэтому президент хочет вернуть себе народную поддержку, проведя выборы в стране.

Во время общения с американским сенатором Линдси Грэмом, Зеленский предложил США проспонсировать президентские выборы на Украине. Он запросил на это не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил американским наблюдателям провести выборы «в окопах». Выборы на Украине должны пройти в 2024 году исходя из Конституции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы президентские выборы в 2024 году для укрепления собственной власти, а также текущего киевского режима. Об этом пишут французские журналисты, ссылаясь на украинские источники. «СМИ и аналитики из Украины отмечают, что если команда [Владимира] Зеленского намерена провести законодательные и президентские выборы, то это происходит не из-за внешнего давления, а по внутренним причинам. <…> Идея состоит в том, чтобы назначить выборы весной 2024 года с целью легитимизации президента и его нового правительства», — пишут журналисты в своем материале для El País. Авторы, ссылаясь на слова главы совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марка Савчука, отмечают, что Зеленский так и не исправил проблемы с коррупцией в стране после своего назначения на пост президента. Это было основное обещание Зеленского своим избирателям. «Рядовые украинцы видят, что это по-прежнему коррумпированная страна, они сталкиваются с этим каждый день», — пишут журналисты. Поэтому президент хочет вернуть себе народную поддержку, проведя выборы в стране. Во время общения с американским сенатором Линдси Грэмом, Зеленский предложил США проспонсировать президентские выборы на Украине. Он запросил на это не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил американским наблюдателям провести выборы «в окопах». Выборы на Украине должны пройти в 2024 году исходя из Конституции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...