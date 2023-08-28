Во Франции объяснили, зачем Зеленскому президентские выборы в 2024 году

El Pais: Зеленскому нужны президентские выборы в 2024 году для укрепления власти

28 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет вернуть себе народную поддержку благодаря выборам на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы президентские выборы в 2024 году для укрепления собственной власти, а также текущего киевского режима. Об этом пишут французские журналисты, ссылаясь на украинские источники. «СМИ и аналитики из Украины отмечают, что если команда [Владимира] Зеленского намерена провести законодательные и президентские выборы, то это происходит не из-за внешнего давления, а по внутренним причинам. <…> Идея состоит в том, чтобы назначить выборы весной 2024 года с целью легитимизации президента и его нового правительства», — пишут журналисты в своем материале для El País. Авторы, ссылаясь на слова главы совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марка Савчука, отмечают, что Зеленский так и не исправил проблемы с коррупцией в стране после своего назначения на пост президента. Это было основное обещание Зеленского своим избирателям. «Рядовые украинцы видят, что это по-прежнему коррумпированная страна, они сталкиваются с этим каждый день», — пишут журналисты. Поэтому президент хочет вернуть себе народную поддержку, проведя выборы в стране. Во время общения с американским сенатором Линдси Грэмом, Зеленский предложил США проспонсировать президентские выборы на Украине. Он запросил на это не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил американским наблюдателям провести выборы «в окопах». Выборы на Украине должны пройти в 2024 году исходя из Конституции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы президентские выборы в 2024 году для укрепления собственной власти, а также текущего киевского режима. Об этом пишут французские журналисты, ссылаясь на украинские источники. «СМИ и аналитики из Украины отмечают, что если команда [Владимира] Зеленского намерена провести законодательные и президентские выборы, то это происходит не из-за внешнего давления, а по внутренним причинам. <…> Идея состоит в том, чтобы назначить выборы весной 2024 года с целью легитимизации президента и его нового правительства», — пишут журналисты в своем материале для El País. Авторы, ссылаясь на слова главы совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марка Савчука, отмечают, что Зеленский так и не исправил проблемы с коррупцией в стране после своего назначения на пост президента. Это было основное обещание Зеленского своим избирателям. «Рядовые украинцы видят, что это по-прежнему коррумпированная страна, они сталкиваются с этим каждый день», — пишут журналисты. Поэтому президент хочет вернуть себе народную поддержку, проведя выборы в стране. Во время общения с американским сенатором Линдси Грэмом, Зеленский предложил США проспонсировать президентские выборы на Украине. Он запросил на это не менее пяти миллиардов долларов, а также предложил американским наблюдателям провести выборы «в окопах». Выборы на Украине должны пройти в 2024 году исходя из Конституции.