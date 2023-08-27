Зеленский предложил провести выборы в окопах

27 августа 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предложил американским наблюдателям провести выборы на Украине в окопах Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский захотел, чтобы США спонсировали президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. »[В разговоре с американским сенатором Линдси Грэмом] я сказал, если [США] готовы дать мне 5 миллиардов долларов [то возможно будет] провести выборы. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая сумма [потребуется]», — уточнил Владимир Зеленский в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук. Оно опубликовано на youtube-канале журналистки. Зеленский также предложил американцам «рисковать вместе». [Американские] наблюдатели должны быть в окопах», — подчеркнул он. Украинский президент заявил, что не собирается тратить деньги на выборы в своей стране, пока продолжаются военные действия. В соответствие с конституцией Украины, президентские выборы в стране должны пройти в 2024 году. Ранее Зеленский продлил срок действия военного положения в стране. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уверен, что таким образом он поставил под угрозу проведение парламентских президентских выборов в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский захотел, чтобы США спонсировали президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. »[В разговоре с американским сенатором Линдси Грэмом] я сказал, если [США] готовы дать мне 5 миллиардов долларов [то возможно будет] провести выборы. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая сумма [потребуется]», — уточнил Владимир Зеленский в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук. Оно опубликовано на youtube-канале журналистки. Зеленский также предложил американцам «рисковать вместе». [Американские] наблюдатели должны быть в окопах», — подчеркнул он. Украинский президент заявил, что не собирается тратить деньги на выборы в своей стране, пока продолжаются военные действия. В соответствие с конституцией Украины, президентские выборы в стране должны пройти в 2024 году. Ранее Зеленский продлил срок действия военного положения в стране. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уверен, что таким образом он поставил под угрозу проведение парламентских президентских выборов в 2024 году.