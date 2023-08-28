В России вырастут цены на шаурму из-за подорожания мяса

29 августа 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

В сентябре шаурма станет дороже на 10-15% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России из-за роста цен на мясную продукцию подорожает шаурма. Представители бизнеса предупредили, что в сентябре стоимость блюда вырастет на 10-15%. «Стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В марте мы ее брали за 220 рублей за килограмм, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — сообщила «Известиям» основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова. В компании «МосШаурма» предположили, что цены увеличатся на 10-15% и более, конечная стоимость будет зависеть от других ингредиентов, используемых в блюде. «Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса», — сказали представители шаурмичной. На значительный рост стоимости фастфуда обратили внимание аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По сравнению с прошлым годом стоимость бургеров увеличилась на 10%. Цены на пиццу и хот-доги выросли на 9%. Шаурма стала дороже на 6%.

В России из-за роста цен на мясную продукцию подорожает шаурма. Представители бизнеса предупредили, что в сентябре стоимость блюда вырастет на 10-15%. «Стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В марте мы ее брали за 220 рублей за килограмм, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — сообщила «Известиям» основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова. В компании «МосШаурма» предположили, что цены увеличатся на 10-15% и более, конечная стоимость будет зависеть от других ингредиентов, используемых в блюде. «Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса», — сказали представители шаурмичной. На значительный рост стоимости фастфуда обратили внимание аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По сравнению с прошлым годом стоимость бургеров увеличилась на 10%. Цены на пиццу и хот-доги выросли на 9%. Шаурма стала дороже на 6%.