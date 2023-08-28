28 августа 2023

В России вырастут цены на шаурму из-за подорожания мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фаст-фуд кафе "Только попробуй". Тюмень, кафе, шаурма, только попробуй
В сентябре шаурма станет дороже на 10-15% Фото:

В России из-за роста цен на мясную продукцию подорожает шаурма. Представители бизнеса предупредили, что в сентябре стоимость блюда вырастет на 10-15%.

«Стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В марте мы ее брали за 220 рублей за килограмм, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — сообщила «Известиям» основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова.

В компании «МосШаурма» предположили, что цены увеличатся на 10-15% и более, конечная стоимость будет зависеть от других ингредиентов, используемых в блюде. «Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса», — сказали представители шаурмичной.

На значительный рост стоимости фастфуда обратили внимание аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По сравнению с прошлым годом стоимость бургеров увеличилась на 10%. Цены на пиццу и хот-доги выросли на 9%. Шаурма стала дороже на 6%.

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В России из-за роста цен на мясную продукцию подорожает шаурма. Представители бизнеса предупредили, что в сентябре стоимость блюда вырастет на 10-15%. «Стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В марте мы ее брали за 220 рублей за килограмм, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — сообщила «Известиям» основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова. В компании «МосШаурма» предположили, что цены увеличатся на 10-15% и более, конечная стоимость будет зависеть от других ингредиентов, используемых в блюде. «Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса», — сказали представители шаурмичной. На значительный рост стоимости фастфуда обратили внимание аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По сравнению с прошлым годом стоимость бургеров увеличилась на 10%. Цены на пиццу и хот-доги выросли на 9%. Шаурма стала дороже на 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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