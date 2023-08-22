В России подорожал фастфуд

В России отметили рост стоимости фастфуда. Это следует из статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 рубля», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс». Там также отмечают, что пицца и хот-дог выросли в стоимости на 9%, по сравнению с прошлым годом. Средний чек на пиццу составил 381 рубль, на хот-дог — 172 рубля. По данным статистики, цена шаурмы стала на 6% больше, она возросла до 162 рублей.
Ранее россияне заметили подорожание основных продуктов. По данным опроса ФОМ с 11 по 13 августа, 40% граждан отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, а 16% — на крупы и макаронные изделия.
В России отметили рост стоимости фастфуда. Это следует из статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». «Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 рубля», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс». Там также отмечают, что пицца и хот-дог выросли в стоимости на 9%, по сравнению с прошлым годом. Средний чек на пиццу составил 381 рубль, на хот-дог — 172 рубля. По данным статистики, цена шаурмы стала на 6% больше, она возросла до 162 рублей. Ранее россияне заметили подорожание основных продуктов. По данным опроса ФОМ с 11 по 13 августа, 40% граждан отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, а 16% — на крупы и макаронные изделия.