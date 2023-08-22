В России подорожал фастфуд

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День открытых дверей "Вкусно и точка" для журналистов на Викулова 38г. Екатеринбург, быстрое питание, фастфуд, вкусно и точка
Бургеры подорожали на 10% по сравнению с прошлым годом Фото:

В России отметили рост стоимости фастфуда. Это следует из статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 рубля», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс». Там также отмечают, что пицца и хот-дог выросли в стоимости на 9%, по сравнению с прошлым годом. Средний чек на пиццу составил 381 рубль, на хот-дог — 172 рубля. По данным статистики, цена шаурмы стала на 6% больше, она возросла до 162 рублей.

Ранее россияне заметили подорожание основных продуктов. По данным опроса ФОМ с 11 по 13 августа, 40% граждан отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, а 16% — на крупы и макаронные изделия.

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В России отметили рост стоимости фастфуда. Это следует из статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». «Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 рубля», — пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс». Там также отмечают, что пицца и хот-дог выросли в стоимости на 9%, по сравнению с прошлым годом. Средний чек на пиццу составил 381 рубль, на хот-дог — 172 рубля. По данным статистики, цена шаурмы стала на 6% больше, она возросла до 162 рублей. Ранее россияне заметили подорожание основных продуктов. По данным опроса ФОМ с 11 по 13 августа, 40% граждан отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, а 16% — на крупы и макаронные изделия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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