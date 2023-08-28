В ЯНАО аннулировали брак россиянки с мигрантом-двоеженцем

Жительница ЯНАО осталась без супруга, так как он оказался уже женат
По иску прокуратуры ЯНАО аннулирован брак между гражданином Кыргызстана и россиянкой. Причина — мужчина уже оказался женат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратурой Пуровского района выявлен факт фиктивного заключения брака между гражданином Кыргызской Республики и гражданкой России. Союз был зарегистрирован в ноябре 2022 года, при наличии нерасторгнутого брака у мужчины на территории Киргизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура вышла с иском в суд. По итогу брак с россиянкой иностранцу аннулировали.
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