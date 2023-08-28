28 августа 2023
27 августа 2023
26 августа 2023

В ЯНАО аннулировали брак россиянки с мигрантом-двоеженцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба и венчание семьи Крюковых, бывших бездомных. Сургут, крест, брак, невеста, венчание
Жительница ЯНАО осталась без супруга, так как он оказался уже женат Фото:

По иску прокуратуры ЯНАО аннулирован брак между гражданином Кыргызстана и россиянкой. Причина — мужчина уже оказался женат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой Пуровского района выявлен факт фиктивного заключения брака между гражданином Кыргызской Республики и гражданкой России. Союз был зарегистрирован в ноябре 2022 года, при наличии нерасторгнутого брака у мужчины на территории Киргизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура вышла с иском в суд. По итогу брак с россиянкой иностранцу аннулировали.

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По иску прокуратуры ЯНАО аннулирован брак между гражданином Кыргызстана и россиянкой. Причина — мужчина уже оказался женат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой Пуровского района выявлен факт фиктивного заключения брака между гражданином Кыргызской Республики и гражданкой России. Союз был зарегистрирован в ноябре 2022 года, при наличии нерасторгнутого брака у мужчины на территории Киргизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Прокуратура вышла с иском в суд. По итогу брак с россиянкой иностранцу аннулировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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