В российском регионе назначили выплаты в 120 тысяч солдатам-срочникам

Солдатам-срочникам из Воронежской области, которые подписали контракт на прохождение воинской службы, назначили выплату в 120 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
«Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в категорию также вошли солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года.
Ранее URA.RU сообщало, какие новые выплаты смогут получить военные в 2023 году. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.
Солдатам-срочникам из Воронежской области, которые подписали контракт на прохождение воинской службы, назначили выплату в 120 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев. «Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в категорию также вошли солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года. Ранее URA.RU сообщало, какие новые выплаты смогут получить военные в 2023 году. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.