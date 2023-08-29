В российском регионе назначили выплаты в 120 тысяч солдатам-срочникам

Губернатор Воронежской области Гусев: солдатам-срочникам выплатят 120 тысяч рублей

29 августа 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Солдаты-срочники получат 120 тысяч рублей за заключение контракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Солдатам-срочникам из Воронежской области, которые подписали контракт на прохождение воинской службы, назначили выплату в 120 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев. «Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в категорию также вошли солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года. Ранее URA.RU сообщало, какие новые выплаты смогут получить военные в 2023 году. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.

Солдатам-срочникам из Воронежской области, которые подписали контракт на прохождение воинской службы, назначили выплату в 120 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев. «Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в категорию также вошли солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года. Ранее URA.RU сообщало, какие новые выплаты смогут получить военные в 2023 году. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.