В российском регионе назначили выплаты в 120 тысяч солдатам-срочникам

Губернатор Воронежской области Гусев: солдатам-срочникам выплатят 120 тысяч рублей
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Солдаты-срочники получат 120 тысяч рублей за заключение контракта Фото:

Солдатам-срочникам из Воронежской области, которые подписали контракт на прохождение воинской службы, назначили выплату в 120 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в категорию также вошли солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года.

Ранее URA.RU сообщало, какие новые выплаты смогут получить военные в 2023 году. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.

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Солдатам-срочникам из Воронежской области, которые подписали контракт на прохождение воинской службы, назначили выплату в 120 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев. «Расширили круг получателей разовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным, которые заключают контракты на прохождение воинской службы», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в категорию также вошли солдаты-срочники из частей на территории Воронежской области, добровольно подписавшие контракт в течение этого года. Ранее URA.RU сообщало, какие новые выплаты смогут получить военные в 2023 году. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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