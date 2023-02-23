Какие социальные гарантии смогут получить военные в 2023 году

Гарантии для военных в 2023 году: кредитные каникулы и новые социальные выплаты

23 февраля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Военнослужащие в России получат новые социальные грантии в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники специальной военной операции и другие военнослужащие в России смогут претендовать на ряд новых социальных льгот и выплат. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии. Две новые социальные выплаты для участников спецоперации, установленные в конце прошлого года приказом Минобороны «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу министра обороны Российской Федерации № 106». «Ежемесячная выплата складывается из полагающегося денежного довольствия по званию и соцвыплаты в размере 158 тысяч рублей. Сумма второй — фиксированная и составляет 195 тысяч рублей», — передает «Парламентская газета».

С 1 января 2023 года постановлением правительства РФ были проиндексированы страховые выплаты для всех военнослужащих в России. Также повысили компенсации семьям погибших военных.

Россияне, которые попали под частичную мобилизацию, получат трудовые гарантии. Все мобилизованные после спецоперации смогут вернуться на прежнее место работы в течении трех месяцев.

Также мобилизованные могут рассчитывать на получение кредитных каникул. По кредитам, оформленным до призыва на военную службу, могут быть приостановлены платежи, или сокращен их размер.

Кредитные каникулы полагаются также для мобилизованных предпринимателей. Каникулы положены для тех предпринимателей, которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью.

Участники СВО получили статус ветеранов боевых действий в 2022 году. Им положены все виды льгот, которые предусмотрены для ветеранов: жилищные, медицинские, транспортные и образовательные.

Военные пенсионеры, которые отправились в зону спецоперации, сохранят повышенные пенсии. Эта мера необходима для справедливого расчета пенсии в тех случаях, когда военный занимает в зоне СВО более низкую должность чем та, с которой он был уволен на пенсию.

Награжденные тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество» будут получать дополнительные ежемесячные выплаты. Сумма составит 330 процентов от размера социальной пенсии. Об усилении социальной поддержки военнослужащих в России в своем ежегодном послании Федеральному Собранию России говорил президент страны Владимир Путин. В частности. Он предложил организовать специальный фонд помощи ветеранам СВО и их семьям, передает RT.

Участники специальной военной операции и другие военнослужащие в России смогут претендовать на ряд новых социальных льгот и выплат. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии. Об усилении социальной поддержки военнослужащих в России в своем ежегодном послании Федеральному Собранию России говорил президент страны Владимир Путин. В частности. Он предложил организовать специальный фонд помощи ветеранам СВО и их семьям, передает RT.