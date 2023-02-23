Какие социальные гарантии смогут получить военные в 2023 году

Военнослужащие в России получат новые социальные грантии в 2023 году
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники специальной военной операции и другие военнослужащие в России смогут претендовать на ряд новых социальных льгот и выплат. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.
- Две новые социальные выплаты для участников спецоперации, установленные в конце прошлого года приказом Минобороны «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу министра обороны Российской Федерации № 106». «Ежемесячная выплата складывается из полагающегося денежного довольствия по званию и соцвыплаты в размере 158 тысяч рублей. Сумма второй — фиксированная и составляет 195 тысяч рублей», — передает «Парламентская газета».
- С 1 января 2023 года постановлением правительства РФ были проиндексированы страховые выплаты для всех военнослужащих в России. Также повысили компенсации семьям погибших военных.
- Россияне, которые попали под частичную мобилизацию, получат трудовые гарантии. Все мобилизованные после спецоперации смогут вернуться на прежнее место работы в течении трех месяцев.
- Также мобилизованные могут рассчитывать на получение кредитных каникул. По кредитам, оформленным до призыва на военную службу, могут быть приостановлены платежи, или сокращен их размер.
- Кредитные каникулы полагаются также для мобилизованных предпринимателей. Каникулы положены для тех предпринимателей, которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью.
- Участники СВО получили статус ветеранов боевых действий в 2022 году. Им положены все виды льгот, которые предусмотрены для ветеранов: жилищные, медицинские, транспортные и образовательные.
- Военные пенсионеры, которые отправились в зону спецоперации, сохранят повышенные пенсии. Эта мера необходима для справедливого расчета пенсии в тех случаях, когда военный занимает в зоне СВО более низкую должность чем та, с которой он был уволен на пенсию.
- Награжденные тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество» будут получать дополнительные ежемесячные выплаты. Сумма составит 330 процентов от размера социальной пенсии.
Об усилении социальной поддержки военнослужащих в России в своем ежегодном послании Федеральному Собранию России говорил президент страны Владимир Путин. В частности. Он предложил организовать специальный фонд помощи ветеранам СВО и их семьям, передает RT.
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