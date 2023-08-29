Власти РФ будут стимулировать экономику с помощью автотуризма

В России стимулируют экономику с помощью автотуризма

29 августа 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

В ходе стратсессии Михаил Мишустин отметил важность дорожной инфраструктуры для развития внутреннего туризма в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Власти РФ будут стимулировать экономику страны, развивая внутренний, в том числе автомобильный, туризм. Для этого правительство прорабатывает с губернаторами вопрос транспортной доступности регионов. Так директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов комментирует URA.RU итоги стратсессии по развитию туризма с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 29 августа. По словам эксперта, развитие туризма даст регионам новые рабочие места, приток денег и налогов в бюджет. В ходе стратсессии по туризму 29 августа Мишустин указал, что одна из приоритетных задач правительства — повышение транспортной доступности регионов. «Сегодня немало наших граждан отправляются на отдых на автомобиле. В большинстве своем это достаточно короткие путешествия на выходной день в соседний регион, чтобы интересно и познавательно провести свободное время, часто с семьями, друзьями. В прошлом году на такие поездки пришлась где-то треть всех туристических поездок. Но есть и те, кто передвигаются на машине и на дальние расстояния», — пояснил глава правительства. В связи с этим необходимо расширять сеть придорожных сервисов для комфортных автомобильных путешествий, подчеркнул Мишутсин. Премьер привел в качестве успешного опыта пример Республики Башкортостан, «где отлично придумали стратегию и реализовали ее». Новость по теме В России появится новая престижная сфера для работы Правительство стимулирует развитие внутреннего туризма, ставя задачу губернаторам всячески работать в этом направлении, видя в этом серьезный экономический эффект, говорит директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. «Внутренний туризм — это в первую очередь автомобильный туризм. Огромное количество людей выезжает из своих городов и посещает ближайшие. Особенно это справедливо для жителей Москвы. Люди уезжают в соседние города: Калугу, Рязань, Тулу, Смоленск, Воронеж. И везут туда деньги. Деньги — это рабочие места, рабочие места — это налоги. Это все создает эффект стимулирования отечественной экономики. Внутренний туризм — это не только способ культурно компенсировать закрытие границ», — заверил эксперт. А чтобы все больше и больше людей практиковало внутренний туризм, необходимо увеличение туристической дорожной инфраструктуры, поэтому правительство обращает на нее такое внимание, уточнил Старовойтов. «Там, где плохие дороги, туда не поедут по ряду причин: опасно, долго, сложно, негде перекусить на трассах или заправиться», — резюмировал собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ будут стимулировать экономику страны, развивая внутренний, в том числе автомобильный, туризм. Для этого правительство прорабатывает с губернаторами вопрос транспортной доступности регионов. Так директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов комментирует URA.RU итоги стратсессии по развитию туризма с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 29 августа. По словам эксперта, развитие туризма даст регионам новые рабочие места, приток денег и налогов в бюджет. В ходе стратсессии по туризму 29 августа Мишустин указал, что одна из приоритетных задач правительства — повышение транспортной доступности регионов. «Сегодня немало наших граждан отправляются на отдых на автомобиле. В большинстве своем это достаточно короткие путешествия на выходной день в соседний регион, чтобы интересно и познавательно провести свободное время, часто с семьями, друзьями. В прошлом году на такие поездки пришлась где-то треть всех туристических поездок. Но есть и те, кто передвигаются на машине и на дальние расстояния», — пояснил глава правительства. В связи с этим необходимо расширять сеть придорожных сервисов для комфортных автомобильных путешествий, подчеркнул Мишутсин. Премьер привел в качестве успешного опыта пример Республики Башкортостан, «где отлично придумали стратегию и реализовали ее». Правительство стимулирует развитие внутреннего туризма, ставя задачу губернаторам всячески работать в этом направлении, видя в этом серьезный экономический эффект, говорит директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. «Внутренний туризм — это в первую очередь автомобильный туризм. Огромное количество людей выезжает из своих городов и посещает ближайшие. Особенно это справедливо для жителей Москвы. Люди уезжают в соседние города: Калугу, Рязань, Тулу, Смоленск, Воронеж. И везут туда деньги. Деньги — это рабочие места, рабочие места — это налоги. Это все создает эффект стимулирования отечественной экономики. Внутренний туризм — это не только способ культурно компенсировать закрытие границ», — заверил эксперт. А чтобы все больше и больше людей практиковало внутренний туризм, необходимо увеличение туристической дорожной инфраструктуры, поэтому правительство обращает на нее такое внимание, уточнил Старовойтов. «Там, где плохие дороги, туда не поедут по ряду причин: опасно, долго, сложно, негде перекусить на трассах или заправиться», — резюмировал собеседник агентства.