В России появится новая престижная сфера для работы

29 августа 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поднял тему дефицита кадров в сфере туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Власти РФ решают проблему дефицита кадров в туристической отрасли. Для этого в России повысят престиж работы в индустрии гостеприимства, а также сформируют новые программы высшего и среднего образования в сфере туризма. Так соучредитель Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в разговоре с URA.RU прокомментировал итоги стратсессии по развитию туризма с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 29 августа. Глава правительства в ходе стратсессии по туризму 29 августа особо подчеркнул динамичное развитие туриндустрии, которая требует все большего количества профессионально подготовленных сотрудников. «Очевидно, что их нужно в буквальном смысле слова растить. Поэтому необходимо вместе с руководством регионов и представителями турбизнеса сформировать программы высшего и среднего образования, в том числе на базе проекта „Профессионалитет“. Вовлекать молодых людей уже во время их учебы в производственные процессы — прямо с первых курсов. И конечно, применять практико-ориентированный подход», — пояснил Михаил Мишустин. По словам соучредителя Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, власти в первую очередь хотят добиться отсутствия дефицита кадров. «Сейчас дефицит персонала примерно 30%. К тому же, это должен быть практико-ориентированный персонал. То есть не тот, который приходит с дипломом из вузов, но при этом не имеет никаких знаний и умений для индустрии. И третье — правительство намерено сформировать кадровый резерв, потому что отелей строится много, будет еще больше, нужен запас прочности. Ну и конечно подготовка кадров в целом», — говорит Волков. По словам эксперта, ежегодно выпускается порядка четырех тысяч специалистов в туристической сфере, но единицы остаются в отрасли. «Престижность индустрии гостеприимства сейчас не высока. Поэтому привлекательность работы в сфере туризма стоит в поле задач нацпроекта. Отдельная же задача для правительства сделать индустрию рентабельной, с хорошей окупаемостью», — подытожил Волков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ решают проблему дефицита кадров в туристической отрасли. Для этого в России повысят престиж работы в индустрии гостеприимства, а также сформируют новые программы высшего и среднего образования в сфере туризма. Так соучредитель Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в разговоре с URA.RU прокомментировал итоги стратсессии по развитию туризма с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 29 августа. Глава правительства в ходе стратсессии по туризму 29 августа особо подчеркнул динамичное развитие туриндустрии, которая требует все большего количества профессионально подготовленных сотрудников. «Очевидно, что их нужно в буквальном смысле слова растить. Поэтому необходимо вместе с руководством регионов и представителями турбизнеса сформировать программы высшего и среднего образования, в том числе на базе проекта „Профессионалитет“. Вовлекать молодых людей уже во время их учебы в производственные процессы — прямо с первых курсов. И конечно, применять практико-ориентированный подход», — пояснил Михаил Мишустин. По словам соучредителя Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, власти в первую очередь хотят добиться отсутствия дефицита кадров. «Сейчас дефицит персонала примерно 30%. К тому же, это должен быть практико-ориентированный персонал. То есть не тот, который приходит с дипломом из вузов, но при этом не имеет никаких знаний и умений для индустрии. И третье — правительство намерено сформировать кадровый резерв, потому что отелей строится много, будет еще больше, нужен запас прочности. Ну и конечно подготовка кадров в целом», — говорит Волков. По словам эксперта, ежегодно выпускается порядка четырех тысяч специалистов в туристической сфере, но единицы остаются в отрасли. «Престижность индустрии гостеприимства сейчас не высока. Поэтому привлекательность работы в сфере туризма стоит в поле задач нацпроекта. Отдельная же задача для правительства сделать индустрию рентабельной, с хорошей окупаемостью», — подытожил Волков.