Перебирающиеся на новый срок губернаторы РФ улучшат свой результат 2018 года

ФоРГО: выборная кампания в 2023 году будет отличаться сменой повестки

30 августа 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

«Новая нормальность» сыграет на руку губернаторам, избирающимся на новый срок в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство губернаторов, переизбирающихся улучшат свой результат относительно 2018 года. Такой прогноз содержится в докладе фонда развития гражданского общества. Это произойдет благодаря специфике кампании 2023-го, которую в фонде называют «новой нормальностью». «Ключевым отличием этой кампании от кампаний 2010-2020-х гг. является радикальная смена повестки, связанная с проведением специальной военной операции и адаптацией граждан к новой реальности. Специфика выборов в 2023 г. определяется „новой нормальностью“, которая является следствием, с одной стороны, адаптации избирателей к новой реальности, а с другой — успешной работы властей по сохранению стабильности», — говорится в докладе. Эксперты считают, что при этой тенденции поведение основных социальных групп становится более консервативным и лоялистским. Это обеспечивает преимущество власти и ее кандидатов, поскольку в их поддержке избиратели видят залог сохранения стабильности, а так же считают, что власть способна наилучшим образом справиться с преодолением проблем. По данным исследования, «Новая нормальность» также обнуляет негативный рейтинг, который приобрели главы регионов на прошедшие годы. Позитивным факторов для действующих губернаторов также послужит снижение уровня конкурентной активности со стороны оппозиционных парламентских партий, чьи лидеры опять же чаще сознают избыточность этой активности в текущей ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство губернаторов, переизбирающихся улучшат свой результат относительно 2018 года. Такой прогноз содержится в докладе фонда развития гражданского общества. Это произойдет благодаря специфике кампании 2023-го, которую в фонде называют «новой нормальностью». «Ключевым отличием этой кампании от кампаний 2010-2020-х гг. является радикальная смена повестки, связанная с проведением специальной военной операции и адаптацией граждан к новой реальности. Специфика выборов в 2023 г. определяется „новой нормальностью“, которая является следствием, с одной стороны, адаптации избирателей к новой реальности, а с другой — успешной работы властей по сохранению стабильности», — говорится в докладе. Эксперты считают, что при этой тенденции поведение основных социальных групп становится более консервативным и лоялистским. Это обеспечивает преимущество власти и ее кандидатов, поскольку в их поддержке избиратели видят залог сохранения стабильности, а так же считают, что власть способна наилучшим образом справиться с преодолением проблем. По данным исследования, «Новая нормальность» также обнуляет негативный рейтинг, который приобрели главы регионов на прошедшие годы. Позитивным факторов для действующих губернаторов также послужит снижение уровня конкурентной активности со стороны оппозиционных парламентских партий, чьи лидеры опять же чаще сознают избыточность этой активности в текущей ситуации.