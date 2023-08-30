Габонцы пошли на вооруженный мятеж после выборов

Военные Габона (Западная Африка) не согласились с результатами выборов в стране. После этого они заявили, что распускают институты власти и идут на вооруженный мятеж. Об этом сообщает французское агентство Франс Пресс.
«Солдаты Габона объявляют об отмене выборов и роспуске институтов по телевидению. Мы кладем конец нынешнему режиму», — передает слова мятежников Франс Пресс в своем аккаунте в X (Twitter). Отмечается, что в столице Габона Либревиле слышны взрывы.
Ранее в Габоне прошли выборы президента. Победил Али Бонго Ондимба, который занимает президентское кресло с 2009 года. В 2023 году он набрал 64,2% голосов.
После этого в Габоне ввели запрет на вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24. Власти были вынуждены также ввести комендатский час из-за роста протестных настроений.
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