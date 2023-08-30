Габонцы пошли на вооруженный мятеж после выборов

Военные Габона отменили результаты выборов и распустили институты власти
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Военные Габона не согласны с результатами президентских выборов Фото:

Военные Габона (Западная Африка) не согласились с результатами выборов в стране. После этого они заявили, что распускают институты власти и идут на вооруженный мятеж. Об этом сообщает французское агентство Франс Пресс.

«Солдаты Габона объявляют об отмене выборов и роспуске институтов по телевидению. Мы кладем конец нынешнему режиму», — передает слова мятежников Франс Пресс в своем аккаунте в X (Twitter). Отмечается, что в столице Габона Либревиле слышны взрывы.

Ранее в Габоне прошли выборы президента. Победил Али Бонго Ондимба, который занимает президентское кресло с 2009 года. В 2023 году он набрал 64,2% голосов.

После этого в Габоне ввели запрет на вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24. Власти были вынуждены также ввести комендатский час из-за роста протестных настроений.

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Военные Габона (Западная Африка) не согласились с результатами выборов в стране. После этого они заявили, что распускают институты власти и идут на вооруженный мятеж. Об этом сообщает французское агентство Франс Пресс. «Солдаты Габона объявляют об отмене выборов и роспуске институтов по телевидению. Мы кладем конец нынешнему режиму», — передает слова мятежников Франс Пресс в своем аккаунте в X (Twitter). Отмечается, что в столице Габона Либревиле слышны взрывы. Ранее в Габоне прошли выборы президента. Победил Али Бонго Ондимба, который занимает президентское кресло с 2009 года. В 2023 году он набрал 64,2% голосов. После этого в Габоне ввели запрет на вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24. Власти были вынуждены также ввести комендатский час из-за роста протестных настроений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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