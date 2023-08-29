29 августа 2023

Жители ХМАО распродают земельные участки со скидками

В Нижневартовске земельные участки подешевели на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, коттеджный поселок, частный дом, кетовский район
Владельцы начали снижать стоимость земельных участков Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на земельные участки. В Нижневартовске к концу августа владельцы начали снижать стоимость земли почти на 15%.

«В середине августа средняя стоимость сотки земельного участка в городе достигала 391 тысячи рублей. К концу месяца цена снизилась до 333 тысяч», — следует из данных сервиса недвижимости Restate.

В августе, согласно информации на сайте, стоимость земли за лето снизилась больше всего. Самый большой скачок цен был в начале месяца, когда средняя стоимость сотки была 547 тысяч рублей. При этом в годовом разрезе земельные участки наоборот подорожали. Год назад средний ценник был около 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают загородную недвижимость по сниженным ценам. Тогда снижение стоимости домов и коттеджей доходило до 30%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на земельные участки. В Нижневартовске к концу августа владельцы начали снижать стоимость земли почти на 15%. «В середине августа средняя стоимость сотки земельного участка в городе достигала 391 тысячи рублей. К концу месяца цена снизилась до 333 тысяч», — следует из данных сервиса недвижимости Restate. В августе, согласно информации на сайте, стоимость земли за лето снизилась больше всего. Самый большой скачок цен был в начале месяца, когда средняя стоимость сотки была 547 тысяч рублей. При этом в годовом разрезе земельные участки наоборот подорожали. Год назад средний ценник был около 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают загородную недвижимость по сниженным ценам. Тогда снижение стоимости домов и коттеджей доходило до 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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