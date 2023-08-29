Жители ХМАО распродают земельные участки со скидками

В Нижневартовске земельные участки подешевели на 15%

30 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Владельцы начали снижать стоимость земельных участков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на земельные участки. В Нижневартовске к концу августа владельцы начали снижать стоимость земли почти на 15%. «В середине августа средняя стоимость сотки земельного участка в городе достигала 391 тысячи рублей. К концу месяца цена снизилась до 333 тысяч», — следует из данных сервиса недвижимости Restate. В августе, согласно информации на сайте, стоимость земли за лето снизилась больше всего. Самый большой скачок цен был в начале месяца, когда средняя стоимость сотки была 547 тысяч рублей. При этом в годовом разрезе земельные участки наоборот подорожали. Год назад средний ценник был около 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают загородную недвижимость по сниженным ценам. Тогда снижение стоимости домов и коттеджей доходило до 30%.

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на земельные участки. В Нижневартовске к концу августа владельцы начали снижать стоимость земли почти на 15%. «В середине августа средняя стоимость сотки земельного участка в городе достигала 391 тысячи рублей. К концу месяца цена снизилась до 333 тысяч», — следует из данных сервиса недвижимости Restate. В августе, согласно информации на сайте, стоимость земли за лето снизилась больше всего. Самый большой скачок цен был в начале месяца, когда средняя стоимость сотки была 547 тысяч рублей. При этом в годовом разрезе земельные участки наоборот подорожали. Год назад средний ценник был около 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают загородную недвижимость по сниженным ценам. Тогда снижение стоимости домов и коттеджей доходило до 30%.