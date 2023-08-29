Самолет из Якутска не смог вылететь в ХМАО из-за проблем с кондиционированием

Самолет авиакомпании «Якутия», следующий из Якутска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что проблему обнаружили перед взлетом воздушного судна.
«Рейс SYL 473 Якутск — Нижневартовск авиакомпании „Якутия“ вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнального табло, свидетельствующего о неисправности левой магистрали системы кондиционирования. Событие произошло на этапе руления с предварительного на исполнительный старт», — указано в публикации.
После возвращения самолета в аэропорт технический персонал занялся устранением поломки. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс задержался на три с половиной часа.
Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.
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