Самолет из Якутска не смог вылететь в ХМАО из-за проблем с кондиционированием

30 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Рейс из Якутии в Нижневартовск задержали на три с половиной часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет авиакомпании «Якутия», следующий из Якутска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что проблему обнаружили перед взлетом воздушного судна. «Рейс SYL 473 Якутск — Нижневартовск авиакомпании „Якутия“ вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнального табло, свидетельствующего о неисправности левой магистрали системы кондиционирования. Событие произошло на этапе руления с предварительного на исполнительный старт», — указано в публикации. После возвращения самолета в аэропорт технический персонал занялся устранением поломки. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс задержался на три с половиной часа. Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.

Самолет авиакомпании «Якутия», следующий из Якутска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что проблему обнаружили перед взлетом воздушного судна. «Рейс SYL 473 Якутск — Нижневартовск авиакомпании „Якутия“ вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнального табло, свидетельствующего о неисправности левой магистрали системы кондиционирования. Событие произошло на этапе руления с предварительного на исполнительный старт», — указано в публикации. После возвращения самолета в аэропорт технический персонал занялся устранением поломки. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс задержался на три с половиной часа. Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.