29 августа 2023

Самолет из Якутска не смог вылететь в ХМАО из-за проблем с кондиционированием

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, эконом класс, салон самолета, авиа пассажиры
Рейс из Якутии в Нижневартовск задержали на три с половиной часа Фото:

Самолет авиакомпании «Якутия», следующий из Якутска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что проблему обнаружили перед взлетом воздушного судна.

«Рейс SYL 473 Якутск — Нижневартовск авиакомпании „Якутия“ вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнального табло, свидетельствующего о неисправности левой магистрали системы кондиционирования. Событие произошло на этапе руления с предварительного на исполнительный старт», — указано в публикации.

После возвращения самолета в аэропорт технический персонал занялся устранением поломки. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс задержался на три с половиной часа.

Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.

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Самолет авиакомпании «Якутия», следующий из Якутска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что проблему обнаружили перед взлетом воздушного судна. «Рейс SYL 473 Якутск — Нижневартовск авиакомпании „Якутия“ вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнального табло, свидетельствующего о неисправности левой магистрали системы кондиционирования. Событие произошло на этапе руления с предварительного на исполнительный старт», — указано в публикации. После возвращения самолета в аэропорт технический персонал занялся устранением поломки. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс задержался на три с половиной часа. Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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