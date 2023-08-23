Вылет самолета Utair из Тюмени в ХМАО задержали на пять часов

Вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. В справочной службе аэропорта «Рощино» (Тюмень) сообщили, что самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.
«Вылет рейса UT 219 из Тюмени в Нягань задерживается по техническим причинам. Вылет назначен на 13.10, прибытие в Нягань — в 14.55», — сообщили в справочной службе аэропорта.
Самолет должен был вылететь из Тюмени в 8.15. По информации от источника агентства, из-за технической неисправности воздушного судна, авиакомпания приняла решение поменять борт.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. Причиной задержки рейса стал густой туман.
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