В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины нежизнеспособными

Кремль: гарантии безопасности для Украины нежизнеспособны

30 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины нежизнеспособными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле отреагировали на заявления о готовящихся гарантиях безопасности для Украины. Без упоминания России в документах, которые прорабатываются западными странами, эти гарантии нежизнеспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Из прозвучавших заявлений непонятно, о каком формате гарантий идет речь. Мы внимательно отслеживаем информацию. Мы знаем, что подписан ряд соглашений, которые говорят о том, что целый клуб стран будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Мы не разу не слышали об упоминании или на озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей стороной о нашей безопасности, что вызывает сожаление. Понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания безопасности России не могут быть жизнеспособны», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели (оружие, технологии, учения, деньги). Кроме того, свои гарантии безопасности Украине готовится предоставить Франция.

В Кремле отреагировали на заявления о готовящихся гарантиях безопасности для Украины. Без упоминания России в документах, которые прорабатываются западными странами, эти гарантии нежизнеспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Из прозвучавших заявлений непонятно, о каком формате гарантий идет речь. Мы внимательно отслеживаем информацию. Мы знаем, что подписан ряд соглашений, которые говорят о том, что целый клуб стран будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Мы не разу не слышали об упоминании или на озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей стороной о нашей безопасности, что вызывает сожаление. Понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания безопасности России не могут быть жизнеспособны», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели (оружие, технологии, учения, деньги). Кроме того, свои гарантии безопасности Украине готовится предоставить Франция.