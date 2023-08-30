В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины нежизнеспособными

Кремль: гарантии безопасности для Украины нежизнеспособны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины нежизнеспособными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отреагировали на заявления о готовящихся гарантиях безопасности для Украины. Без упоминания России в документах, которые прорабатываются западными странами, эти гарантии нежизнеспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Из прозвучавших заявлений непонятно, о каком формате гарантий идет речь. Мы внимательно отслеживаем информацию. Мы знаем, что подписан ряд соглашений, которые говорят о том, что целый клуб стран будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Мы не разу не слышали об упоминании или на озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей стороной о нашей безопасности, что вызывает сожаление. Понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания безопасности России не могут быть жизнеспособны», — заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели (оружие, технологии, учения, деньги). Кроме того, свои гарантии безопасности Украине готовится предоставить Франция.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле отреагировали на заявления о готовящихся гарантиях безопасности для Украины. Без упоминания России в документах, которые прорабатываются западными странами, эти гарантии нежизнеспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Из прозвучавших заявлений непонятно, о каком формате гарантий идет речь. Мы внимательно отслеживаем информацию. Мы знаем, что подписан ряд соглашений, которые говорят о том, что целый клуб стран будет предоставлять Украине гарантии безопасности. Мы не разу не слышали об упоминании или на озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей стороной о нашей безопасности, что вызывает сожаление. Понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания безопасности России не могут быть жизнеспособны», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели (оружие, технологии, учения, деньги). Кроме того, свои гарантии безопасности Украине готовится предоставить Франция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...